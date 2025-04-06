الديوان الملكي الأردني: القمة الثلاثية بالقاهرة غدا تبحث التطورات الخطيرة في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 04:28 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القمة الثلاثية غدًا المنعقدة بالقاهرة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت (بترا) أن القمة الثلاثية التي تنعقد بدعوة من الرئيس المصري، ستبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، وسيعقد اجتماعًا مع نظيره المصري صباح الاثنين.

وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصرية، كما سيتوجه الرئيس الفرنسي إلى مدينة العريش -على بعد 50 كيلومترًا من قطاع غزة- الثلاثاء؛ للقاء جهات إنسانية وأمنية و"لإظهار سعيه المستمر" لوقف إطلاق النار.