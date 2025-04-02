الشؤون الإسلامية بالكويت تطالب المساجد بتقليص وقت الإقامة بالظهر والعصر ترشيدا للكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 06:31 مساءً - شددت وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت، على جميع الأئمة والمؤذنين الالتزام بترشيد الكهرباء والماء بالمساجد، عن طريق تقليص وقت الإقامة في فرضي الظهر والعصر وعدم الإطالة في الصلاة. وفق "القبس".

وأوضحت الوزارة في تعميم بناءً على الرسالة الواردة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بخصوص القطع المبرمج في جميع مساجد المحافظات الست، يبدأ القطع المبرمج من اليوم وذلك كالتالي: من بعد أذان الظهر بنص ساعة إلى قبل صلاة العصر بربع ساعة، ومن بعد صلاة العصر بنص ساعة إلى الساعة 5 عصراً، حسب تطبيق مساجد الكويت.



واكد التعميم على جميع الأئمة والمؤذنين بتقليص وقت الإقامة في فرضي الظهر والعصر وعدم الإطالة في الصلاة.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت قد أعلنت، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من 3 مناطق زراعية، و5 مناطق صناعية، وأشارت إلى أن مدة انقطاع التيار لن تتجاوز الـ 3 ساعات، مضيفة أنه جار مراقبة الأحمال الكهربائية. وفق "القبس " الكويتية.

وشملت تلك المناطق كلا من مناطق العبدلي والروضتين والوفرة الزراعية، إضافة إلى مناطق ميناء عبدالله وصبحان والصليبية والري والشويخ الصناعية.