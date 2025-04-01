21 عاما على اعلان الولايات المتحدة الأمريكية دولة الكويت حليفا استراتيجيا لها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 01:33 مساءً - تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ21 لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية دولة الكويت حليفا استراتيجيا لها من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقديرا للدور المحوري الكويتي في دعم وحفظ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

ويعني اعتبار دولة الكويت حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة من خارج (ناتو) أن بإمكان البلاد حيازة ما يلزمها من التكنولوجيا العسكرية الحديثة علاوة على ما يشمله ذلك من جوانب اقتصادية وعلمية أخرى مثل الحصول على صفة مميزة وتفضيل كبير وشراكة دائمة مع الولايات المتحدة.

وجاء تصنيف الولايات المتحدة لدولة الكويت حليفا استراتيجيا لها من خارج (ناتو) في الأول من أبريل العام 2004 في أعقاب زيارة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لأمريكا في سبتمبر العام 2003.

وشكلت تلك الخطوة تعزيزا للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وتتويجا لعلاقات وثيقة تعود رسميا إلى العام 1951 عندما افتتحت الولايات المتحدة أول قنصلية لها في العاصمة الكويت.

وتتميز العلاقات الكويتية - الأمريكية بأنها تاريخية وبدأت فعليا مطلع القرن التاسع عشر وشهدت تطورا مطردا خلال العقود الماضية لاسيما عبر مجموعات العمل الأساسية الست في الحوار الاستراتيجي وهي (التعاون الدفاعي والأمني والتعليمي والاقتصادي والقنصلي والجمارك وأمن الحدود علاوة على التعاون في القضايا العالمية) .