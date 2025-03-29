سفارة الكويت لدى تايلاند: جميع المواطنين بخير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 04:28 مساءً - أكدت سفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلاند، اليوم السبت، سلامة المواطنين الكويتيين الموجودين في تايلاند وكذلك ميانمار بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين أمس الجمعة.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة الكويت في بانكوك المستشار عبدالمحسن الفارس لوكالة الأنباء الكويتية إن السفارة باشرت منذ اللحظات الأولى للزلزال في الاتصال بالسلطات المعنية في تايلاند وميانمار للتأكد من عدم وجود كويتيين بين ضحايا الزلزال.

وأضاف الفارس أن التواصل مستمر مع المستشفيات الرئيسية في العاصمة التايلاندية بانكوك وكذلك في ميانمار للتأكد من خلوها من مصابين كويتيين من جراء الزلزال.

وأوضح أن المواطنين الكويتيين الذين كانوا في تايلاند لتلقي العلاج في مستشفياتها بخير ولم يتأثروا بتبعات الزلزال مؤكدا أيضا سلامة جميع أعضاء السفارة الكويتية وعائلاتهم.

وكانت سفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلاند قد أهابت أمس الجمعة بالمواطنين المتواجدين في جميع محافظات تايلاند بضرورة أخذ الحيطة والحذر جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة بانكوك مع ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

ودعت السفارة في بيان لها المواطنين إلى التواصل معها في حالات الضرورة على هاتف الطوارئ (0066918909998) وطوارئ الوزارة (159 - 00965) - (22225504 - 00965).