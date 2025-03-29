العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 04:28 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، اليوم السبت، دعم بلاده أمن واستقرار لبنان بجميع مكوناته، بالإضافة إلى الالتزام بالمساهمة في إعماره.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، إلى أنَّه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)

وأكد رئيس وزراء العراق دعم أمن واستقرار لبنان بجميع مكوناته، بالإضافة إلى الالتزام بالمساهمة في إعماره، كما أكد موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى الدور الفاعل الذي يؤديه رئيس مجلس النواب اللبناني في الوضع السياسي ببلاده، ورفضه الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولا سيما ما حدث يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي يأتي ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب.

من جهته، قدم بري شكره لرئيس مجلس الوزراء العراقي على مواقفه الداعمة للبنان وسيادته، مُؤكدًا حرصه على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات.