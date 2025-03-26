الجيش السوداني: أطلقنا عملية واسعة منذ فترة لاستعادة الخرطوم بالكامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 12:31 مساءً - قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن نبيل عبدالله علي، إن الجيش السوداني أطلق عملية برية واسعة منذ فترة لاستعادة السيطرة على مدينة الخرطوم بالكامل من الدعم السريع".

وأضاف "علي" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": "عناصر الجيش السوداني سيطرت على معسكر طيبة الرئيسي التابع للدعم السريع في السودان وتسلمته بشكل كامل".

وأكد أن الجيش أحكم السيطرة على المناطق الجنوبية الغربية لولاية الخرطوم، وكذلك على منطقة الباقير، مشيرًا إلى أن القوات نجحت في طرد ميلشيات الدعم السريع ودمرت آلياتها ومعداتها.

وأوضح العميد الركن نبيل عبدالله علي، أن القوات السودانية سيطرت على الجانب الغربي من جسر المنشية بالخرطوم، وأحرزت تقدمًا كبيرًا بالعاصمة الخرطوم، والعمل جارٍ لإكمال السيطرة على المواقع المتبقية.