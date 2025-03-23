العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة الضحايا تتجاوز الـ50 ألف شهيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 02:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، سقوط أكثر من 50 ألف شهيد في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانها اليومي عن ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن نحو 50021 شهيدًا و113274 مُصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن 673 شهيدًا و1233 مصابًا، منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، لافتة إلى أن 41 شهيدًا و61 مُصابًا، جراء غارات الاحتلال على غزة، خلال 24 ساعة.

ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.