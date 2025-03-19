فلسطين تدعو إلى ردود دولية عملية على الابادة التي ترتكبها إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك إنه في الوقت الذي قدمت فيه الدول العربية مبادرتها لتحقيق السلام، وخطة لاعادة إعمار غزة، كان رد إسرائيل هو العدوان مجددا ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، ومواصلة مخططات التهجير

وأضاف، خلال كلمته امام اجتماع مجلس الجامعة العربية المنعقد في مقر الامانة العامة اليوم الأربعاء، إسرائيل لم تعد فقط تهديد للأمن القومي العربي، وإنما تعتدي عليه، وهو ما ينبغي التركيز عليه.

ودعا العكلوك إلى إجراءات من شأنها الرد على ما تمثله من تهديد، ناهيك عما ترتكبه من إبادة جماعية، عبر منع الطيران الاسرائيلي من التحليق في الاجواء العربية، وتجريدها من عضوية المنظمات الدولية، واتخاذ اجراءات اقتصادية، وهو ما يتوافق مع القرارات التي حصلت عليها فلسطين مؤخرا من قبل محكمة العدل الدولية التي اعتبرت ان الاحتلال غير القانوني