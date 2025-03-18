فلسطين: عدوان الاحتلال ”هروب رسمي” من استحقاقات اتفاق غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:23 صباحاً - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانٍ نشرته عبر صفحتها على موقع "إكس"، بأشد العبارات الهجوم الوحشي المتواصل على سكان قطاع غزة، والذي خلّف حتى الآن مئات الشهداء والمفقودين والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

واعتبرت الوزارة أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العزل يُمثل هروبًا إسرائيليًا رسميًا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتعطيلًا للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار وتوحيد شطري الوطن، وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن الحلول السياسية هي مدخل تحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

كما طالبت بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان، وتحذر من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

واستأنفت إسرائيل، فجر الثلاثاء، الحرب على قطاع غزة، بزعم رفض حركة "حماس" مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزيها من غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر صحية، بسقوط مئات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء ومسنون.