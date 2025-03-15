جنوب إفريقيا: طرد سفيرنا في الولايات المتحدة أمر مؤسف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 10:28 صباحاً - اعتبرت جنوب إفريقيا، اليوم السبت، أن طرد الولايات المتحدة سفيرها في واشنطن "إجراء مؤسف"، مؤكدة ضرورة الإبقاء على "اللياقة الدبلوماسية" بين البلدين.

وأكدت الرئاسة في بريتوريا أنها "أخذت علمًا بالطرد المؤسف لسفير جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة إبراهيم رسول"، وذلك بعدما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو طرده، متّهمًا إياه بأنه يكره الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

وقال "روبيو"، أمس الجمعة، إن سفير جنوب إفريقيا في واشنطن، أصبح شخصًا "غير مرغوب فيه" في الولايات المتحدة.

وردًّا على الاتهامات، قالت وزارة الخارجية بجنوب إفريقيا في منشور على منصة إكس: "التحرك ضد السفير يأتي في أعقاب سلسلة من الانتقادات التي وجهها ترامب ضد الحكومة الجنوب إفريقية، بما في ذلك أمر تنفيذي الشهر الماضي يدين التشريع الجديد الذي أنشأ برنامجًا لاقتطاع الأراضي الزراعية غير المستخدمة التي رفض أصحابها البيض بيعها للمشترين السود".