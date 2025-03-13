سفير دولة الكويت لدى النمسا: الكويت والنمسا تربطهما علاقات راسخة في ظل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 04:28 مساءً - قال سفير دولة الكويت لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام اليوم الخميس إن دولة الكويت والنمسا تربطهما علاقات راسخة في ظل شراكة عمرها 60 عاما قوامها التفاهم والبناء والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك في لقاء أجرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مع السفير الفصام بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والنمسا أكد خلاله عمق العلاقات الثنائية ومساعي البلدين نحو تعزيزها إلى آفاق أوسع من التعاون لا سيما في المجالين السياسي والاقتصادي.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين تقوم على "أسس من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مختلف المجالات وهو ما دفع دولة الكويت إلى افتتاح سفارة لها في فيينا عام 1985 مما منح العلاقات الثنائية دفعة قوية نحو التطور على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

ولفت إلى التنسيق المستمر بين البلدين في القضايا الدولية سواء عبر المنظمات الأممية أو من خلال الحوار الخليجي - الأوروبي مشيرا إلى "العلاقات المتميزة" التي تربط دولة الكويت والاتحاد الأوروبي بسبب توافق وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية.

وعلى صعيد المواقف التاريخية الخالدة بين البلدين استذكر الموقف النمساوي "المشرف" خلال الغزو العراقي عام 1990 والدور المهم الذي قام به هاينز فيشر الذي كان رئيسا للمجلس الوطني النمساوي (البرلمان)آنذاك والرئيس الأسبق كورت فالدهايم في إيصال صوت الكويت إلى المحافل الدولية ودعم القرارات الأممية التي أكدت حق الكويت في استعادة سيادتها.

وشدد على أن هذا الموقف "سيظل خالدا في ذاكرة الكويتيين ويعطي زخما للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين".

وعن أبرز مجالات التعاون الحالية أشار إلى توقيع خمس مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون خلال العامين الماضيين مؤكدا أنها تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وعلى الصعيد السياسي استعرض السفير الفصام جهود تعزيز التعاون في المجال ولفت إلى مذكرة التفاهم التي تم تفعيلها لترسيخ المشاورات السياسية حين استضافت دولة الكويت الجولة الأولى من المشاورات بين البلدين.