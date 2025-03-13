مدارس الكويت تحتفل بـ”القرقيعان” الذي يعد من أهم الاحتفالات الرمضانية التراثية الكويتية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 02:29 مساءً - احتفلت مدارس وزارة التربية اليوم الخميس بـ(القرقيعان) الذي يعد من أهم الاحتفالات الرمضانية التراثية الكويتية حيث يرتدي الأطفال أزياء شعبية مبهجة بديعة الألوان والأشكال خاصة لهذه المناسبة.

ويعد (القرقيعان) موروثا شعبيا ثقافيا واجتماعيا حرصت مدارس وزارة التربية عبره على غرس التراث الأصيل في ذاكرة الأجيال وإدخال الفرحة في نفوس الطلبة من خلال توزيع الحلويات.

وجاءت تسمية (القرقيعان) في اللهجة الكويتية من صوت (قرقعة الطبول) التي يستخدمها الصغار احتفاء بهذه المناسبة.