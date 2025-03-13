سوريا.. إفشال هجوم على ثكنة عسكرية في ريف اللاذقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 09:31 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بتعرض إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية إلى هجوم مسلح.

ونقلت "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع السورية قوله: "حاولت مجموعة من فلول النظام البائد مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية".

وأضاف المصدر: "بعد اشتباكات تمكن عناصر حراسة الثكنة من إفشال هجومهم وإلقاء القبض على 4 منهم".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدًا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها، بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ولقي المئات حتفهم، ومعظمهم من المدنيين، خلال الأيام القليلة الماضية في واحدة من أسوأ موجات العنف في سوريا بين قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة في البلاد ومقاتلين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في بلدات ومدن الساحل السوري.

وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وقالت إنها ستكون منوطة بالتواصل مع السوريين في منطقة الساحل في غرب البلاد.