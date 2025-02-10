حسين الشيخ: مصر وقفت موقفا مشرفا فى منع التهجير ودعمت صمود شعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 10:36 صباحاً - أشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بموقف مصر الداعم للشعب والقضية الفلسطينية.

وقال: إن "مصر وقفت موقفا مشرفا في منع تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، ودعمت صموده وثباته على أرضه".

ولفت الشيخ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، إلى أن ادعاءات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تجاه مصر تضليل وتشويه لحقيقة أن المشكلة في الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للشعب الفلسطيني، وأضاف أن مصر عملت خلال سنوات طويلة على مساعدة الشعب الفلسطيني وإسناده سياسيا وماديا ومعنويا.