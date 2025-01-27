وزير خارجية اليمن: مكانة خاصة للكويت في قلوب اليمنيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 03:31 مساءً - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني أن لدولة الكويت مكانة خاصة في قلوب اليمنيين وأيادٍ بيضاء في مختلف الأماكن في اليمن من خلال المساعدات التي تقدمها في الجوانب الإنسانية والخيرية والتنموية وهي شاهد على حضور الكويت إلى جانب الشعب اليمني، مثمنا دور القيادة السياسية الكويتية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وجميع المسؤولين في دعمهم ومواقفهم الثابتة تجاه اليمن.

وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية وتلفزيون الكويت خلال محاضرة ألقاها في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي بعنوان (تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية - الجهود المبذولة من دول التحالف ودولة الكويت لإعادة الاستقرار إلى الجمهورية اليمنية ووضع النهاية السلمية للأزمة اليمنية) في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى الكويت، قال الزنداني إن دولة الكويت وقفت إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل وفي السراء والضراء دون أي مقابل أو أي أجندات سياسية، معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر أن زيارته إلى البلاد تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، متمنيا تطور هذه العلاقات بشكل أكبر في المستقبل.

واستعرض الزنداني في المحاضرة التي حضرها نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية والدبلوماسيين آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة عموما والازمة اليمنية خصوصا وأهم الحلول لإعادة السلم والتفرغ لعملية بناء اليمن.