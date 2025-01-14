الأردن وفلسطين يبحثان جهود التوصل لصفقة تبادل تنهي العدوان الإسرائيلي على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 09:32 صباحاً - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين محمد مصطفى، متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة وفلسطين، وشددا على أن هذه العلاقات تترجم تنسيقًا مستمرًا وعملًا مشتركًا من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، الاثنين، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني؛ لبحث الجهود المبذولة للتوصل لصفقة تبادل تنهي العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية التي يسببها.

وشدد الصفدي على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وأولوية يكرس الملك عبدالله الثاني كل إمكانات المملكة لتحقيقها.

بدوره.. ثمّن مصطفى، المواقف التاريخية والجهود الكبيرة التي يقودها الملك عبدالله الثاني لإسناد الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه كاملة، مشددا على أن الأردن هو دائماً الأقرب لفلسطين والداعم والمساند لحقها.