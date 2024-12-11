بلينكن يتوجه إلى الأردن وتركيا لإجراء محادثات بشأن سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الأردن وتركيا، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "بلينكن"، الذي سيزور العقبة وأنقرة حتى الجمعة المقبل، سيناقش أيضًا التطورات الإقليمية بما في ذلك إسرائيل وغزة ولبنان، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضحت الوزارة، أن بلينكن سيؤكد خلال الزيارة دعم الولايات المتحدة عملية انتقالية شاملة في سوريا، فضلا عن أنه سيدعو لتشكيل قيادة سورية لحكومة مسؤولة تمثل الشعب السوري بطوائفه كافة.

وقال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، سيسافر أيضًا إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء.

والأحد الماضي، أعلن التلفزيون الرسمي السوري، سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 11 يومًا.