ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 44.805 شهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 44.805 شهداء، و106.257 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد 19 فلسطينيًا، وإصابة 69 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ432 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.