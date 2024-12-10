أفضل 7 فنادق في جاكرتا وقريب من الأسواق

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هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة عن أفضل 7 فنادق في جاكرتا وقربها من الأسواق



تُعتبر جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، مدينة حيوية على مستوى السياحة والتجارة،تتميز بتنوعها الثقافي والمعماري، مما يجعلها وجهة مثالية للزوار،تتم تقسيم المدينة إلى خمس مقاطعات إدارية رئيسية تشمل وسط جاكرتا، وغرب جاكرتا، وجنوب جاكرتا، وشرق جاكرتا، وشمال جاكرتا،يتمتع وسط جاكرتا بكثافة عالية من المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية، بينما يُعرف جنوب جاكرتا بمراكز التسوق الفاخرة والمناطق السكنية الراقية.

تقدم جاكرتا مجموعة غنية من الأسواق التقليدية إلى جانب مراكز التسوق الحديثة، ما يوفر للزوار تجربة تسوق فريدة وشيقة،مع وجود العديد من الفنادق الفاخرة التي تقع بالقرب من تلك الأسواق، يستطيع الزوار الاستمتاع بإقامة مريحة وتجربة تسوق مميزة،في هذا المقال، نستعرض أفضل 7 فنادق في جاكرتا، والتي تتميز بموقعها القريب من الأسواق.

1،فندق جراند حياة جاكرتا (Grand Hyatt Jakarta)



يقع فندق جراند حياة جاكرتا في قلب المنطقة التجارية المركزية، ويُعتبر من أفخم الفنادق في المدينة،يتميز بقربه من مركز التسوق Plaza Indonesia، الذي يعد من أرقى المراكز التجارية في جاكرتا،يضم الفندق 428 غرفة وجناحًا مجهزًا بأحدث وسائل الراحة، بالإضافة إلى مرافق فاخرة تشمل صالة رياضية ومسبحًا في الهواء الطلق،يُعتبر الخيار المثالي لمن يسعى للوصول بسهولة إلى المعالم السياحية والمراكز التجارية.

الموقع وسط جاكرتا، بالقرب من Plaza Indonesia،

2،فندق ريتز كارلتون باسيفيك بليس (The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place)



يعتبر فندق ريتز كارلتون باسيفيك بليس خيارًا ممتازًا للمسافرين الباحثين عن تجربة فاخرة وقرب من مراكز التسوق،يقع الفندق بجوار Pacific Place Mall، مما يوفر إطلالات رائعة على المدينة،يضم 62 غرفة وجناحًا فخمًا مصممة بأناقة، بالإضافة إلى مرافق مميزة كمركز الأعمال وقاعة احتفالات مثالية للمناسبات.

الموقع وسط جاكرتا، بجوار Pacific Place Mall،

3،فندق ماندارين أورينتال جاكرتا (Mandarin Oriental Jakarta)



بعد تجديده الشامل، يُعد فندق ماندارين أورينتال جاكرتا من أفخم الفنادق في المدينة،يقع في قلب المنطقة المالية والدبلوماسية، مما يجعله وجهة تفضل لدى رجال الأعمال،يضم 272 غرفة وجناحًا فسيحًا، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم الراقية التي يديرها طهاة عالميون،يُعتبر الفندق واحة هادئة في مدينة جاكرتا المزدحمة، مع مناظر خلابة على أفق المدينة.

الموقع وسط جاكرتا، بالقرب من الأسواق والمراكز التجارية،

4،فندق فيرمونت جاكرتا (Fairmont Jakarta)



يوفر فندق فيرمونت جاكرتا إقامة فاخرة في وسط المدينة، حيث يضم 380 غرفة وجناحًا فسيحًا مجهزًا بأعلى معايير الراحة،يقع الفندق بالقرب من Plaza Senayan وSenayan City، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي التسوق،يُمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تناول الطعام في مطاعم الفندق الفاخرة أو الاسترخاء في بار K22 الذي يقدم إطلالات رائعة على أفق جاكرتا.

الموقع جنوب جاكرتا، بالقرب من Plaza Senayan وSenayan City،

5،فندق إندونيسيا كيمبينسكي (Hotel Indonesia Kempinski Jakarta)



يعتبر فندق إندونيسيا كيمبينسكي من أبرز المعالم السياحية والتاريخية في جاكرتا،يتميز بتصميمه المستوحى من الثقافة الإندونيسية، ويضم 289 غرفة وجناحًا فسيحًا،يقع الفندق في وسط المدينة بالقرب من Grand Indonesia Mall، ويُعتبر مثاليًا لمن يسعى لتجربة تسوق فاخرة،يُمكن للنزلاء الاستمتاع بإطلالات رائعة على نافورة “Bundaran HI” الشهيرة أثناء احتساء المشروبات في صالة الفندق.

الموقع وسط جاكرتا، بجوار Grand Indonesia Mall،

6،فندق رافلز جاكرتا (Raffles Jakarta)



يقع فندق رافلز جاكرتا في منطقة Kuningan، ويُعتبر رمزًا للفخامة والجماليات الإندونيسية،يتضمن 173 غرفة وجناحًا فسيحًا مزودًا بأحدث وسائل الراحة والتكنولوجيا،يتميز الفندق بخدماته الشخصية الراقية وموقعه المثالي الذي يرتبط مباشرة بمركز التسوق Lotte Shopping Avenue، مما يجعله وجهة ملائمة لمحبي التسوق الفاخر.

الموقع جنوب جاكرتا، بالقرب من Lotte Shopping Avenue،

7،فندق دارماوانجسا جاكرتا (The Dharmawangsa Jakarta)



يُعتبر فندق دارماوانجسا جاكرتا من بين أفخم الفنادق في المدينة، حيث يتميز بتصميمه التقليدي المستوحى من الثقافة الإندونيسية وموقعه الهادئ بين المناطق السكنية،يقع الفندق بالقرب من Blok M، أحد أشهر مراكز التسوق في جاكرتا، مما يجعله خيارًا مميزًا للزوار الباحثين عن الراحة والتسوق معًا،يقدم الفندق تجربة إقامة فاخرة وخدمات ممتازة في بيئة هادئة بعيدة عن ضجيج المدينة.

الموقع جنوب جاكرتا، بالقرب من Blok M،