دعاء اللهم بلغنا رمضان مكتوب كامل 2025

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هند السوليه - الرياض - دعاء اللهم بلغنا رمضان 2025 أدعية جميلة في استقبال الشهر الكريم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يُعتبر من أحب الشهور إلى قلوب المسلمين، يبدأ الكثيرون في إعداد أنفسهم روحيًا من خلال الدعاء. يُعتبر الدعاء من أفضل العبادات، حيث يطلب المسلم من الله أن يُبلغه الشهر الفضيل وهو في صحة وعافية، ويستعد لأداء العبادات من صيام وقيام بصدرٍ مليء بالإيمان والرجاء.

يسرنا أن نقدم لكم مجموعة من الأدعية الجميلة التي يمكن الدعاء بها في هذه الفترة المباركة، ومنها

1. دعاء لبلوغ رمضان بصحة وأمان

"اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، اللهم اجعلنا فيه من الصائمين القائمين، وباعد عنا أي بلاء أو سوء."

2. دعاء السلامة في رمضان

"اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه لا فاقدين ولا مفقودين، وارزقنا فيه القرب منك واجعلنا من عبادك الصالحين."

3. دعاء الأجر والتوفيق

"اللهم بلغنا رمضان بلاغ قبول وتوفيق، واجعلنا فيه من المقبولين والمغفور لهم، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم."

4. دعاء طلب الرحمة والغفران

"اللهم ارحمنا في شهر رمضان واغفر لنا، ووفقنا لطاعتك وللعبادة التي تُرضيك عنا."

5. أهمية الدعاء في شعبان

دعا الصحابة -رضوان الله عليهم- الله ستة أشهر أن يُبلغهم رمضان، حيث يُعتبر هذا الدعاء من أهم الصيغ التي يُستحب ترديدها، كما ورد في الآثار.

6. دعاء خير الأصحاب

"اللهم بلغنا رمضان، وأعده علينا أعوامًا عديدة، اجعلنا فيه ممن يسمعون ويستجيبون لأذانك، ووفقنا لصلاة الجماعة."

7. دعاء البلاء والمغفرة

"اللهم ارفع عنا البلاء، واجعل رمضان فرصة للتوبة والرجوع إليك، وارزقنا فيه المغفرة والرضوان."

8. دعاء الأهل والأحباء

"اللهم بلغنا رمضان أنا وزوجي، واجمعنا على صيامه وقيامه، واجعل قلوبنا مشتاقة لطاعتك."

مع عودة الأجواء الرمضانية، يتنافس المسلمون في الدعاء والتضرع إلى الله، مُتمنين بلوغ هذا الشهر المبارك. يجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة لإدخال الفرح والسرور إلى قلوبنا وقلوب الآخرين.

ختامًا هذه مجموعة من الأدعية التي يمكن أن تُعين المسلم على استقبال رمضان بطريقة روحانية مميزة. اجعلوا شهر رمضان فرصة للتقرب إلى الله، وذكره، والإكثار من الدعاء، آملين من الله أن يرزقنا بلوغه وأداء العبادات فيه.