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هند السوليه - الرياض - محتويات

تعتبر آلام تحت الإبط من المواضيع الشائعة التي تعاني منها العديد من النساء، وخاصة في الفترة التي تسبق بداية الدورة الشهرية،تُعتبر هذه الآلام مصدر قلق لبعض النساء، حيث قد ترتبط بعدة أسباب طبية، بما في ذلك التغيرات الهرمونية التي يمر بها الجسم خلال الفترة السابقة للدورة،في هذا البحث، سنستعرض الأسباب المحتملة لآلام تحت الإبط، ووسائل التعامل معها، والأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب.

أسباب ألم تحت الإبط قبل الدورة الشهرية



تتنوع الأسباب المحتملة لألم تحت الإبط قبل الدورة الشهرية، ومن أبرزها

1،التغيرات الهرمونية



تؤدي الهرمونات، مثل الاستروجين والبروجستيرون، إلى تغيرات جسدية كبيرة قبل بدء الدورة الشهرية،قد ينتج عن هذه التغيرات احتباس السوائل وزيادة حساسية الأنسجة، مما يؤدي إلى الإحساس بالألم في منطقة تحت الإبط،بالإضافة إلى ذلك، قد يصاحب هذا الألم أعراض أخرى مثل الانتفاخ والتغيرات المزاجية.

2،نسيج الثدي



تعتبر منطقة تحت الإبط مرتبطة بشكل وثيق بأنسجة الثدي، حيث يمكن للتغيرات في هذه الأنسجة، الناتجة عن الهرمونات، أن تسبب شعورًا بالألم،يمكن أن يمتد النسيج الثديي إلى منطقة الإبط، مما يزيد من احتمالية الشعور بالألم.

3،متلازمة ما قبل الطمث (PMS)



تُظهر العديد من النساء أعراض متلازمة ما قبل الطمث، التي تشمل تغيرات مزاجية، والانتفاخ، وألم في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك تحت الإبط،تُعتبر هذه المتلازمة جزءًا طبيعيًا من الدورة الشهرية، وتختلف شدتها بين النساء.

4،التهاب الغدة الدرقية



قد يتسبب التهاب الغدة الدرقية، الذي يرتبط باضطرابات هرمونية، في شعور بالألم تحت الإبط،تتعلق هذه الأعراض بالتغيرات في مستويات الهرمونات والأعصاب في الجسم، مما يسبب الألم.

5،التهاب العضلات أو الإجهاد



يمكن أن يؤدي الإجهاد الناجم عن الأنشطة البدنية أو ممارسة الرياضة إلى ألم في منطقة تحت الإبط،غالبًا ما تكون هذه الآلام عابرة وتختفي بعد فترة من الراحة.

6،التغيرات المرتبطة بالدورة الشهرية



تشمل التغيرات الطبيعية التي تطرأ على الجسم خلال الدورة الشهرية ظهور آلام تحت الإبط،يتمثل ذلك في تغيرات في مستوى السوائل أو زيادة في حساسية الأنسجة، مما يمكن أن يسبب الانزعاج.

متى يجب زيارة الطبيب



من الضروري مراقبة الأعراض المرتبطة بألم تحت الإبط،رغم أن العديد من الحالات تكون غير خطيرة، هناك بعض التي تستدعي زيارة الطبيب، مثل

وجود كتل أو تكتلات في الثدي أو تحت الإبط.

تورم أو احمرار غير مفسر.

ألم شديد أو مزمن لا يتحسن مع الوقت.

إفرازات غير طبيعية من حلمة الثدي.

فقدان الوزن غير المبرر.

نوصي باستشارة طبيب مختص في حالة ظهور أي من هذه الأعراض لتحديد السبب الدقيق.

أعراض سرطان الثدي



تمكين المرأة من التمييز بين ألم تحت الإبط المرتبط بالدورة الشهرية والألم الناتج عن سرطان الثدي يتطلب وعيها بالأعراض التالية

وجود كتلة في الثدي يمكن أن تكون هذه الكتلة غير مؤلمة أو مصحوبة بألم، وهي من الأعراض المبكرة التي ينبغي الانتباه لها. تورم قد يحدث تورم في جزء من الثدي أو يُغطي الثدي بالكامل، مما يدل على تغييرات غير طبيعية. ألم قد تشعر المرأة بألم في الثدي أو الحلمة، وقد يزداد هذا الألم مع مرور الوقت. تغيرات في الحلمة مثل الانكماش أو الإفرازات غير الطبيعية، وهي علامات يجب أخذها على محمل الجد. تورم في منطقة الإبط يمكن أن يشير وجود عقد لمفاوية في هذه المنطقة إلى حالة طبية أكثر خطورة.

علاج ألم الإبط قبل الدورة الشهرية



تتوفر عدة طرق لتخفيف الألم تحت الإبط قبل الدورة الشهرية، بما في ذلك

1،التدليك



يمكن أن يساعد تدليك منطقة الثدي وتحت الإبط في تحسين تدفق الدم وتقليل الألم،يُنصح باستخدام حركات دائرية لطيفة لتحفيز الدورة الدموية.

2،نظافة المنطقة



من الضروري الحفاظ على نظافة منطقة الإبط، وإزالة الشعر بطرق لا تسبب تهيجًا،يُفضل استخدام وسائل إزالة الشعر التي تحافظ على سلامة البشرة.

3،الملابس المناسبة



ارتداء ملابس فضفاضة يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على المنطقة وتقليل الألم،الملابس الضيقة قد تسبب المزيد من الانزعاج.

4،الكمادات



استخدام كمادات دافئة أو باردة على منطقة الإبط قد يساعد في تخفيف الألم وتقليل التورم،يُفضل تجربة كلا الطريقتين لمعرفة أيهما يحقق أفضل النتائج.

5،تجنب المواد المهيجة



ينبغي تجنب استخدام الصوابين القوية أو مزيلات العرق ذات الروائح القوية، حيث يمكن أن تسبب هذه المنتجات حساسية في الجلد وتزيد من الانزعاج.

أسباب ظهور تكتلات في الإبط قبل الدورة الشهرية



تظهر التكتلات أو العقد في منطقة الإبط لأسباب متعددة، منها

التهابات الغدد العرقية قد تتعرض الغدد العرقية أو الدهنية في منطقة الإبط للالتهابات، مما يؤدي إلى ظهور تكتلات. التغيرات الهرمونية تُعتبر التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية من الأسباب الرئيسية لظهور تكتلات في الإبط. الأورام الليفية يمكن أن تتكون أورام ليفية حميدة في الثدي تمتد إلى منطقة الإبط، مما يؤدي إلى الشعور بالتكتلات.

علاج التكتلات التي تظهر في الإبط قبل الدورة الشهرية



لعلاج التكتلات الموجودة في الإبط، يمكن اتباع الخطوات التالية

المضادات الحيوية في حالة وجود التهابات، قد يوصي الطبيب باستخدام المضادات الحيوية لفترة محددة لضمان الشفاء. استئصال التكتلات إذا استمرت التكتلات أو كانت مؤلمة، قد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة الغدد الملتهبة. تغييرات نمط الحياة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة العامة وتقليل الأعراض.

تعتبر آلام تحت الإبط قبل الدورة الشهرية حالة شائعة بين النساء، وغالبًا ما تكون نتيجة لتغيرات هرمونية طبيعية،ومع ذلك، من المهم مراقبة الأعراض والاستجابة لأي علامات قد تشير إلى حالة طبية أكثر خطورة،وبالتالي، يمكن أن تعزز الرعاية الذاتية والمراقبة الدقيقة الرفاهية العامة وتساعد على تجنب المخاطر الصحية المحتملة.