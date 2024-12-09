نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار فندق نسيمة دهب في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يُعتبر فندق نسيمة دهب من الوجهات السياحية البارزة التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا تهدف إلى ضمان راحة واستمتاع الزوار أثناء إقامتهم،تتضمن هذه المزايا العديد من العناصر الأساسية التي تضمن تجربة مريحة ومميزة للنزلاء، والتي سيتم تناولها في هذا البحث.

المرافق والخدمات المقدمة



الغرف يضم الفندق 50 غرفة مجهزة بالكامل، بما في ذلك مكيفات الهواء وتلفزيونات مزودة بقنوات فضائية،تحظى بعض الغرف بإطلالات على الحدائق، مما يعزز من شعور الراحة والاسترخاء، بينما تتوفر غرف أخرى تحتوي على حمامات سباحة خاصة ومجففات للشعر.

يضم الفندق 50 غرفة مجهزة بالكامل، بما في ذلك مكيفات الهواء وتلفزيونات مزودة بقنوات فضائية،تحظى بعض الغرف بإطلالات على الحدائق، مما يعزز من شعور الراحة والاسترخاء، بينما تتوفر غرف أخرى تحتوي على حمامات سباحة خاصة ومجففات للشعر. الترفيه يوفر الفندق تراسًا للشمس بالإضافة إلى متاجر تلبي احتياجات الزوار،كما يحتوي على بار يقدم مجموعة متنوعة من المشروبات،للمغامرين، يوفر الفندق رحلات للغوص لاستكشاف الحياة البحرية الفريدة في منطقة دهب.

يوفر الفندق تراسًا للشمس بالإضافة إلى متاجر تلبي احتياجات الزوار،كما يحتوي على بار يقدم مجموعة متنوعة من المشروبات،للمغامرين، يوفر الفندق رحلات للغوص لاستكشاف الحياة البحرية الفريدة في منطقة دهب. الخدمات الغذائية يقدم الفندق وجبتي الإفطار والعشاء للنزلاء، حيث يحتوي على مطعم يُقدم وجبات عالمية تتناسب مع مختلف الأذواق.

يقدم الفندق وجبتي الإفطار والعشاء للنزلاء، حيث يحتوي على مطعم يُقدم وجبات عالمية تتناسب مع مختلف الأذواق. الاتصال والانترنت يوفر الفندق خدمة الإنترنت مجانًا، مما يسهل على النزلاء البقاء على اتصال دائم.

يوفر الفندق خدمة الإنترنت مجانًا، مما يسهل على النزلاء البقاء على اتصال دائم. موقف السيارات يتوفر موقف خاص للسيارات، مما يساعد الزوار على التنقل بسهولة دون الحاجة للقلق بشأن أماكن وقوف سياراتهم.

موقع فندق نسيمة دهب



يقع الفندق في منطقة قريبة من الثقب الأزرق في خليج دهب، جنوب سيناء، مما يجعله قريبًا من الشاطئ ويسمح للزوار بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة،كما يطل الفندق على مجموعة من الحدائق والمساحات الخضراء، ويقع على مسافة قريبة من ميناء السفن بسيناء.

أرقام الاتصال بالفندق



يمكن للزوار الحجز والاستفسار بالتواصل مع خدمة العملاء المتاحة على مدار 24 ساعة، وذلك على الرقم 069 3640319.

تعد أسعار الإقامة في الفندق معقولة عند مقارنتها بالفنادق الأخرى في المنطقة،وتبلغ تكلفة الإقامة للفرد في غرفة فردية حوالي 2500 جنيه، بينما تكلف الإقامة في غرفة مزدوجة للمصريين حوالي 3000 جنيه.

نبذة عن مدينة دهب



تقع مدينة دهب في جنوب سيناء على خليج العقبة، بالقرب من مدينة شرم الشيخ، وسُميت بهذا الاسم تيمناً بلون رمالها الذهبي،تنقسم المدينة إلى قريتين رئيسيتين العسلة في الجنوب، التي تتميز بنمط حياتها البدوي البسيط، والمسبط في الشمال، التي تحتوي على الكثير من الأماكن التجارية وأماكن التسوق.

منطقة رأس أبو جالوم



تعتبر منطقة رأس أبو جالوم محمية طبيعية ومنطقة غوص شهيرة، تجذب العديد من الزوار لما تتمتع به من جمال طبيعي وتنوع بحري مدهش.

منطقة البلوهول



تُعرف هذه المنطقة بأنها واحدة من أبرز وأهم مواقع الغوص عالمياً، حيث توفر تجربة غوص فريدة تكشف عن شعاب مرجانية رائعة.

منطقة الكانيون



تُعد منطقة الكانيون من أفضل مواقع الغوص في دهب، حيث يتمكن الغواصون من الاستمتاع بتجربة فريدة لرؤية الحياة البحرية المتنوعة.

منطقة العسلة



تضم منطقة العسلة نسبة كبيرة من سكان دهب، وتتميز بأجوائها البدوية التقليدية، مع تقسيمها إلى ثلاث تجمعات سكنية مبارك، الزرنوق، والعسلة.

منطقة المليل



يمتد طريق المليل بمحاذاة الساحل، ويحتوي على العديد من الفنادق المميزة والمقاهي والمطاعم.

منطقة المسبط



تُعتبر المنطقة السياحية الرئيسية في دهب، وتبدأ بشارع الفنار وتحتوي على الكثير من المحلات التجارية والنوادي والكافيهات والفنادق.

خليج المسبط



يشمل خليج المسبط العديد من المحلات التجارية والنوادي والمقاهي والفنادق، ويعتبر وجهة رئيسية للزوار.

منطقة المشربة



تحوي هذه المنطقة عددًا كبيرًا من المقاهي ومراكز الغوص، وتعتبر وجهة مثالية للسياح الراغبين في استكشاف المدينة والاستمتاع بخدماتها.

مدينة الطور



تُعتبر الطور العاصمة الرئيسية لجنوب سيناء وتقع على مسافة 265 كم من خليج السويس، وتحتوي على العديد من الأماكن الدينية مثل حمام موسى وجبل موسى.

مدينة شرم الشيخ



تقع على ساحل البحر الأحمر وتعد من أكبر مدن جنوب سيناء، وتشتهر بكونها وجهة سياحية رئيسية في مصر.

مدينة سانت كاترين



تقع على قمة هضبة ترتفع 1600 متر عن مستوى البحر وتحتوي على مرتفعات جبلية مثل جبل كاترين وجبل الصفصافة.

مدينة نوبيع



تُعد نوبيع منطقة مميزة تقع على خليج العقبة وتفصلها مسافة 456 كم عن قناة السويس، وتنقسم إلى قبيلتين هما المزينة والترابين.

مدينة طابا



تقع في منطقة خليج العقبة وتطل على أربع دول عربية فلسطين، الأردن، السعودية، ومصر.

مدينة رأس سدر



توع على خليج البحر الأحمر وتتميز بتاريخها العريق وشواطئها الرملية الجميلة.

مدينة أبو زنيمة



كانت تكتسب أهمية كبيرة في العهد الفرعوني لاحتوائها على الميناء المخصص لنقل الفيروز والنحاس.

مدينة أبو رديس



تقع في منطقة خليج السويس وتمتد على مساحة 2400 كم²، وهي أول مدينة يتم اكتشاف النفط فيها في جنوب سيناء.

شاطئ اللاغونا (Lagoon Beach)



يُعتبر شاطئ اللاغونا من أجمل الشواطئ في دهب، يتميز بمياهه الزرقاء الصافية وشعابه المرجانية الرائعة، مما يجعله مثاليًا للغطس والسباحة.

شاطئ الأسمرات (Asmaa Beach)



يعرف أيضًا باسم “شاطئ الرياح”، ويشتهر بالمياه الهادئة المثالية لركوب الأمواج وألعاب الرياح.

شاطئ الغندورة (Ghondor’s Beach)



يقع بالقرب من محمية رأس محمد البحرية، ويتميز بالرمال الناعمة والمياه الزرقاء الواضحة.

شاطئ الأسماك (Fisherman’s Beach)



يعرف أيضًا بشاطئ أبو جالوم، ويمثل مكانًا رائعًا للسباحة والاستمتاع بالأنشطة البحرية مثل الغوص وصيد الأسماك.

شاطئ البحر الأحمر (Red Sea Beach)



يعتبر هذا الشاطئ مثاليًا لمشاهدة غروب الشمس الرائع والاستمتاع بالمياه الزرقاء.

فندق سوفيتيل دهب كوراليا



فندق فاخر يوفر شاطئًا خاصًا ومجموعة من المطاعم والمرافق الرائعة.

فندق لاجونا فيو



فندق متميز يقع على شاطئ البحر الأحمر ويوفر إقامة مريحة ومرافق ترفيهية متنوعة.

فندق دهب ماريتيم بيتش ريزورت



يقع على شاطئ البحر الأحمر ويمتاز بحدائق خضراء ومسبح كبير ومجموعة متنوعة من المطاعم.

فندق لي ميريديان دهب بيتش ريزورت



يقدم إطلالات رائعة على البحر ومجموعة واسعة من الخدمات والمرافق.

فندق سيروتيل رويال بيتش



يعتبر مكانًا جيدًا للاسترخاء والاستمتاع بالشاطئ والمسبح والمأكولات اللذيذة.

الغوص



يتسم بشعابه المرجانية الخلابة والحياة البحرية الغنية، مما يجذب عشاق البحر.

الرياضات المائية



يتوفر مجموعة متنوعة من الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والغطس باستخدام المعدات وركوب الزلاجات المائية.

سفاري الجمال



تجربة فريدة لاستكشاف الصحراء المحيطة بديهب والاستمتاع بمناظرها الخلابة.

ركوب الدراجات الجبلية



يمكن استئجار دراجة واستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة.

السبا والاسترخاء



تتيح للزوار الاستفادة من خدمات السبا والعلاجات للاسترخاء والاستجمام.

السفر في البحر



يمكن القيام برحلات بحرية للاستمتاع بالمشهد البحري الخلاب والاستراحة على الشواطئ الرملية.

ما هي أسعار الإقامة في فندق نسيمة دهب



تختلف أسعار الإقامة حسب نوع الغرفة والموسم،يُفضل الاتصال بالفندق للحصول على أحدث المعلومات حول الأسعار.

هل يتوفر وجبات الإفطار والعشاء كجزء من سعر الإقامة



نعم، تتمثل سياسة الفندق في تقديم وجبات الإفطار والعشاء كجزء من تكلفة الإقامة.

هل يوجد موقف للسيارات مجانًا في الفندق



نعم، يوفر الفندق موقفًا خاصًا مجانيًا للسيارات للنزلاء.

هل يقدم الفندق خدمة الواي فاي مجانًا للنزلاء



نعم، يُتيح الفندق خدمة الواي فاي مجانًا لجميع النزلاء.

ما هي المرافق الترفيهية المتاحة في الفندق



يوفر الفندق مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية، بما في ذلك تراس للشمس، ومتاجر، ومطاعم، وبار صغير، بالإضافة إلى رحلات للغوص.

هل تتم تنظيف الغرف يوميًا وتوفير خدمة تدبير الغرف



نعم، تتم خدمة تنظيف الغرف بشكل يومي كما تتوفر خدمة تدبير الغرف.

ما هي المعالم السياحية القريبة من الفندق



تشمل المعالم السياحية القريبة من الفندق منطقة رأس أبو جالوم، البلوهول، الكانيون، العسلة، المليل، وخليج المسبط.