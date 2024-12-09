استخدامات فيتامين e للبشرة

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هند السوليه - الرياض - محتويات

فيتامين E وصحة البشرة



يُعتبر فيتامين E، المعروف أيضًا باسم “فيتامين هـ”، من العناصر الغذائية الأساسية التي تسهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة البشرة،يتواجد هذا الفيتامين بشكل طبيعي في أنسجة الجلد، وخاصة في الدهون ضمن الطبقات الجلدية،يمكن الحصول على فيتامين E من خلال النظام الغذائي أو عبر التطبيق الموضعي، ويختلف تأثير كل من الطريقتين وميزاتهما.

المصادر الغذائية لفيتامين E



فيتامين E من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويمكن الحصول عليه من مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل

المكسرات والبذور مثل اللوز، بذور دوار الشمس، والبندق.

الزيوت النباتية مثل زيت جنين القمح، زيت دوار الشمس، وزيت الزيتون.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب الأخضر.

الفواكه مثل الأفوكادو.

الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والشوفان.

فوائد فيتامين E للبشرة



مضاد للأكسدة يعتبر فيتامين E مضادًا قويًا للأكسدة، حيث يحمي خلايا الجلد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، مما يساعد في تأخير علامات الشيخوخة والتلف الخلوي. ترطيب البشرة يساعد فيتامين E في الحفاظ على رطوبة البشرة عن طريق تعزيز احتباس الرطوبة، مما يجعل البشرة تبدو ناعمة ومتألقة. التئام الجروح يمكن أن يسهم فيتامين E في تسريع عملية شفاء الجروح وتقليل الندوب، حيث يُعتقد أنه يعزز إنتاج الكولاجين، وهو عنصر مهم لإعادة بناء الأنسجة الجلدية. تقليل الالتهابات تساهم الخصائص المضادة للالتهاب لفيتامين E في تهدئة البشرة وتقليل التهاباتها واحمرارها، مما يعزز فعاليته في معالجة مشاكل مثل حب الشباب والأكزيما. حماية من أشعة الشمس يعمل فيتامين E على تعزيز الحماية من الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، مما يجعله أحد العناصر المفيدة في الوقاية من الشمس.

التطبيق الموضعي لفيتامين E



يمكن استخدام فيتامين E بشكل موضعي على البشرة عن طريق الكريمات والزيوت والسيرومات التي تحتوي عليه،يُوصى بتطبيق هذا الفيتامين موضعيًا للاستفادة من تأثيراته المباشرة التي لا يمكن تحقيقها فقط من خلال النظام الغذائي.

زيت فيتامين E يمكن استخدام زيت فيتامين E النقي كمرطب ليلي، حيث يُفضل وضع بضع قطرات على الوجه وتدليكها بلطف قبل النوم. الكريمات والمستحضرات يحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة على فيتامين E، مما يجعل استخدامها مفيدًا للحصول على بشرة ناعمة ومتألقة.

تصنيع فيتامين E في الجسم



يتم تصنيع فيتامين E في الجسم بصورة أولية في الغدد الدهنية، قبل أن يصل إلى الجلد عبر الزهم، وهي المادة الدهنية التي تنتجها هذه الغدد،وهذا يفسر لماذا يكون جلد الأشخاص الذين يفرزون مادة دهنية بكميات أكبر غنيًا بفيتامين E.

فترة وصول فيتامين E إلى الجلد



عند تناول فيتامين E من خلال الطعام، يستغرق الأمر حوالي 7 أيام ليصل إلى الجلد،وهذا يعني أن النظام الغذائي الغني بفيتامين E يلعب دورًا مهمًا في صحة البشرة على المدى الطويل، ولكنه بحاجة إلى بعض الوقت ليظهر تأثيره.

كيفية التمييز بين فيتامين E النقي وغير النقي



عند تفقد منتجات فيتامين E، من المهم التفريق بين الصيغ النقية وتلك الممزوجة بمواد إضافية لضمان الحصول على منتج عالي الجودة،يمكن القيام بذلك من خلال قراءة التعليمات الموجودة على العبوة بعناية،وإليك كيفية التمييز بين فيتامين E النقي وغير النقي

فيتامين E النقي



عبارات “طبيعي” أو “Natural” ابحث عن كلمة “طبيعي” بالعربية أو “Natural” بالإنجليزية،تشير هذه العبارات إلى أن فيتامين E مستخرج من مصادر طبيعية بدلاً من أن يكون مصنعًا كيميائيًا.

عادةً ما يتم استخراج فيتامين E الطبيعي من الزيوت النباتية مثل زيت جنين القمح أو زيت دوار الشمس، وهو الأكثر فعالية وأقل عرضة لتسبب ردود فعل سلبية. رمز “d-alpha-tocopherol” تحقق من المكونات المدرجة على العبوة،إذا تم ذكر فيتامين E على أنه “d-alpha-tocopherol”، فهذا يدل على أنه الشكل الطبيعي من الفيتامين.

يعني هذا الرمز أن الفيتامين مستخرج من مصادر طبيعية وأن الجسم يمكنه امتصاصه واستخدامه بشكل أفضل.

فيتامين E غير النقي



عبارات مثل “all-rac” إذا لاحظت كلمات مثل “all-rac-alpha-tocopherol” على العبوة، فهذا يشير إلى أن الفيتامين يتم تصنيعه كيميائيًا.

تصور “all-rac” يشير إلى وجود خليط من الأشكال الطبيعية والصناعية من فيتامين E. رمز “dl-alpha-tocopherol” تحقق من المكونات المدرجة،إذا كان فيتامين E مذكورًا على أنه “dl-alpha-tocopherol”، فهذا يدل على أنه الشكل الصناعي من الفيتامين.

غالبًا ما يكون هذا الشكل أقل فعالية مقارنة بالصيغة الطبيعية.

خطوات إضافية للتحقق من النقاء



التأكد من مصدر التصنيع ابحث عن معلومات حول الشركة المصنعة وتحقق من سمعتها وموثوقيتها في صناعة المكملات الغذائية. البحث عن شهادات الجودة تأكد من أن المنتج حاصل على شهادات الجودة من هيئات معترف بها مثل “USP” أو “NSF”، مما يضمن أن المنتج خضع للاختبار ويمتثل للمعايير المطلوبة. قراءة ات والتقييمات قم بقراءة ات وتقييمات المستهلكين للمنتج عبر الإنترنت للحصول على فكرة عن فعالية وجودة المنتج.

فوائد فيتامين E للبشرة



يعد فيتامين E من الفيتامينات التي يُوصى الخبراء باستخدامها مضادًا لعلامات شيخوخة البشرة، حيث يمكن أن يؤدي تناول فيتامين E عن طريق الفم إلى تأثيرات متفاوتة،فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لاستخدام فيتامين E على البشرة

1،حماية الجلد من الأشعة الضارة



تظهر بعض الدراسات أن جزيئات فيتامين E تستطيع امتصاص جزء من الأشعة فوق البنفسجية،ومع ذلك، تظل فعاليته في الحماية من سرطان الجلد محدودة،لكن، تشير الأبحاث إلى أن تناول فيتامين E مع فيتامين C يمكن أن يعزز من حماية البشرة.

2،خصائص مضادة للالتهابات



يستخدم فيتامين E بشكل شائع لحماية الجلد من الالتهابات وتخفيف أعراض ردود الفعل التحسسية كالاحمرار والتورم،أفادت دراسات بأن استخدامه مع فيتامين C قد أظهر نتائج إيجابية في معالجة الأمراض الجلدية المزمنة.

3،الشفاء من الجروح



يقل محتوى فيتامين E وC في حالة الإصابة بالجروح والحروق،على الرغم من عدم إثبات تأثير فيتامين E بشكل كامل في تسريع الشفاء، إلا أن تركيبات طبية تحتوي على فيتامين E وC والزنك غالبًا ما تُستخدم في تسريع التئام الجروح.

فوائد إضافية محتملة



1،ترطيب البشرة



يظهر تأثير الترطيب عادةً خلال 2-4 أسابيع من الاستخدام الخارجي لفيتامين E، حيث يساعد في جعل البشرة ناعمة ونضرة.

2،تقليل علامات التمدد



يُستخدم فيتامين E موضعياً للمساعدة في تقليل علامات التمدد،يمكن تطبيق الزيت وتركه لمدة 30 دقيقة ثم شطفه لتحقيق أفضل النتائج.

3،تقوية الأظافر



يمكنك نقع الأظافر في ماء دافئ مضاف فيه فيتامين E لمدة 10 دقائق، ثم تكرار العملية خمس مرات في الأسبوع لتعزيز صحة الأظافر.

فوائد فيتامين E للوجه



1،تقليل التصبغ



يمكن أن يساعد التطبيق الموضعي لزيت فيتامين E في تقليل التصبغ على البشرة،عند الجمع،مع فيتامين C، يمكن أن تتعزز هذه التأثيرات.

2،علاج ندبات حب الشباب



بالرغم من الأقاويل بأن فيتامين E قد يساهم في علاج ندبات حب الشباب، إلا أن الدراسات لم تُظهر فعالية كبيرة في هذا الجانب.

3،منع تجاعيد الوجه



يساعد فيتامين E على ترطيب البشرة بشكل جيد، مما يمكن أن يجعلها تبدو أصغر سناً؛ على الرغم من أن الأدلة العلمية لا تدعم فعاليته بشكل كبير في منع التجاعيد.

4،ترطيب الجلد



يعتبر أحد العناصر الأساسية في العديد من المرطبات، ويمكن استخدام زيت فيتامين E لمعالجة مشكلة الجلد الجاف والمتقشر.

5،تعزيز شفاء الجروح



البعض من الدراسات تشير إلى أن مكملات فيتامين E قد تسهم في تسريع عملية التئام الجروح، كما أن الاستخدام الموضلي للزيت يمكن أن يوفر فوائد مشابهة.

6،تقليل حكة الجلد



يمكن أن يساهم فيتامين E في تقليل الحكة وتخفيف الأكزيما، ولكنه قد لا يعالج الحساسية والأمراض الجلدية الأخرى.

7،منع حروق الشمس



تشير بعض الدراسات إلى أن فيتامين E قد يخفف من حروق الشمس بسبب دوره في ترطيب وتهدئة البشرة الجافة،ومع ذلك، تبقى استخدامات واقي الشمس والتقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس هي أفضل أساليب الحماية المتاحة.

كيفية استخدام فيتامين E



استخدام زيت فيتامين E على الوجه



تطبيق زيت فيتامين E مباشرة يُوصى بوضعه قبل النوم لتمكين امتصاصه الكامل خلال الليل،يمكن تدليك بضع قطرات من الزيت بلطف بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية وزيادة الامتصاص.

استخدام الكريمات المضادة للشيخوخة



اختيار الكريمات المناسبة ابحث عن الكريمات التي تحتوي على نسبة 0.5-1٪ من فيتامين E كإحدى مكوناتها الأساسية،من المستحسن اختيار المنتجات التي تحتوي على α-tocopherol لضمان فعالية مكافحة علامات الشيخوخة.

استخدام الأقنعة التي تحتوي على فيتامين E



قناع فيتامين E لتنعيم الجلد استخدم الأقنعة التي تجمع بين فيتامين E وC معًا، حيث تساعد هذه الأقنعة في نعومة الجلد وتأخير ظهور الزمنية،توضع على الوجه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسلها بالماء.

تناول حبوب فيتامين E



دعم الاحتياجات الغذائية يمكن أن تُستخدم حبوب فيتامين E لتعويض أي نقص في النظام الغذائي، مما يساعد في تحسين توهج الجلد،يُفضل توخي الحذر بعدم تجاوز الجرعة اليومية المحددة وهي 15 مجم لتفادي أي آثار جانبية محتملة.

تعزيز فعالية المرطب



إضافة زيت فيتامين E إلى المرطب يمكن إضافة بضع قطرات من الزيت إلى مرطب الوجه اليومي لتعزيز فعاليته، مما يوفر ترطيبًا عميقًا وحماية إضافية من الجفاف وعلامات الشيخوخة.

هل يمكن تطبيق الفيتامين E على كل أنواع البشرة



كيفية تطبيق الفيتامين E على البشرة العادية والمختلطة والجافة



يساهم فيتامين E في تعزيز إنتاج الكولاجين وتقليل الهالات السوداء تحت العينين،يمكن استخدامه بشكل مباشر أو مزجه مع مكونات طبيعية أخرى لتحقيق فوائد متعددة لأنواع البشرة المختلفة،إليك طرق مختلفة لتطبيق فيتامين E

الفوائد الأساسية لفيتامين E للبشرة



تقوية الكولاجين يعزز من إنتاج الكولاجين الذي يساهم في مرونة البشرة وشبابها.

إزالة الهالات السوداء يساعد في التقليل من ظهور الهالات السوداء عند تطبيقه في المنطقة تحت العينين.

الطريقة الأساسية لتطبيق فيتامين E



استخلاص الزيت استخراجي الزيت من كبسولتين من فيتامين E. التطبيق المباشر ضعي الزيت مباشرة على البشرة قبل النوم واتركيه حتى الصباح. الفوائد تساعد هذه الطريقة في تعزيز إنتاج الكولاجين والتقليل من الهالات السوداء.

استخدامات متنوعة لفيتامين E مع مكونات طبيعية



الطريقة الأولى لترطيب البشرة



المكونات حليب

عسل

كبسولات فيتامين E طريقة التحضير امزجي كبسولتين من فيتامين E مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من الحليب.

اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

الطريقة الثانية لإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة



المكونات 3 كبسولات من زيت فيتامين E

ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من خل التفاح طريقة التحضير امزجي جميع المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

الطريقة الثالثة لتبييض البشرة بالكركديه



المكونات ملعقتين كبيرتين من زهرة الكركديه

ملعقتين كبيرتين من زيت فيتامين E طريقة التحضير اتركي المكونات تتفاعل طوال اليوم.

في اليوم التالي، اخلطيهم جيدًا واطحني أزهار الكركديه حتى يصبح الخليط عجينًا.

بعد تنظيف وجهك، ضعي المزيج باستخدام قطعة قطن، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

كرري العملية 3 مرات في الأسبوع لتحقيق النتائج المرجوة.

الطريقة الرابعة لإزالة البقع الداكنة بالصبار



المكونات زيت كبسولتين من فيتامين E

ملعقة كبيرة من جل الصبار طريقة التحضير اخلطي الزيت مع جل الصبار جيدًا.

ضعي المزيج على البقع الداكنة واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

الحفاظ على بشرة صحية من خلال النظام الغذائي



تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E يساهم في الحفاظ على صحة البشرة،تشمل هذه الأطعمة

اللوز

الأفوكادو

السبانخ

الكيوي

البروكلي

زيت الزيتون

القريدس

أضرار فيتامين E على الوجه



على الرغم من أن فيتامين E يعد من الفيتامينات المفيدة للبشرة، إلا أن استخدامه قد يصاحبه بعض المخاطر والآثار الجانبية، خصوصًا عند استخدامه بشكل غير صحيح أو بكميات كبيرة،وفيما يلي التوضيح لآثار استخدام فيتامين E

الغثيان والإسهال يمكن أن تتسبب الجرعات العالية من مكملات فيتامين E في اضطرابات هضمية بما في ذلك الغثيان والإسهال. تشنجات المعدة والإرهاق قد تؤدي الجرعات الكبيرة من فيتامين E إلى تشنجات المعدة بالإضافية إلى الشعور بالإرهاق والضعف. الصداع وعدم وضوح الرؤية قد يعاني بعض الأشخاص من صداع وعدم وضوح الرؤية نتيجة تناول كميات كبيرة من مكملات فيتامين E. الطفح الجلدي والكدمات والنزيف تؤدي الجرعات العالية من فيتامين E إلى ظهور الطفح الجلدي والكدمات بسهولة، وزيادة خطر النزيف نتيجة تأثير الفيتامين على سيولة الدم. انسداد المسام عند تطبيق فيتامين E على البشرة، قد يؤدي إلى انسداد المسام، مما يزيد من احتمالية ظهور حب الشباب. تفاعلات الحساسية يمكن أن تتسبب الحساسية نتيجة استخدام فيتامين E في ظهور أعراض مثل الحكة، الالتهاب، والتورم،يُنصح دائمًا بإجراء اختبار حساسية قبل الاستخدام الكامل. قلة الصفيحات وتخفيف الدم يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من مكملات فيتامين E لفترات طويلة إلى قلة الصفيحات وتزيد من خطر النزيف بسبب تأثيرها على التجلط.

كيفية استخدام فيتامين E بأمان



لتجنب الأضرار المحتملة لاستخدام فيتامين E، يُعتبر من المهم اتباع بعض الإرشادات

استخدام كميات معتدلة تجنب استخدام جرعات زائدة من فيتامين E سواء في شكل مكملات أو موضعيًا. اختبار التحسس يُنصح بإجراء اختبار التحسس عن طريق وضع كمية صغيرة على جزء غير واضح من الجلد، قبل الاستخدام الشامل للفيتامين. استشارة الطبيب يفضل استشارة طبيب قبل بدء تناول مكملات فيتامين E، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو تعاني من مشاكل صحية خاصة. تجنب الاستخدام المطول يُنصح بعدم استخدام مكملات فيتامين E لفترات طويلة دون استشارة طبية لتفادي تراكم الفيتامين وأية آثار جانبية محتملة.

احتياجات الجسم من فيتامين E



يُعتبر فيتامين E من العناصر الغذائية الضرورية التي تلعب دورًا هامًا في دعم الجهاز المناعي والمحافظة على صحة الجلد والعينين، وحماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة،وتختلف احتياجات الجسم من فيتامين E بناءً على العمر والحالة الصحية،وفيما يلي احتياجات الجسم من فيتامين E حسب الفئات العمرية

الرضع (0-6 شهور) 4 ملغ يوميًا.

الأطفال (7-12 شهرًا) 5 ملغ يوميًا.

الأطفال (1-3 سنوات) 6 ملغ يوميًا.

الأطفال (4-8 سنوات) 7 ملغ يوميًا.

الأطفال (9-13 سنة) 11 ملغ يوميًا.

المراهقون (14 سنة وما فوق) 15 ملغ يوميًا.

النساء المرضعات 19 ملغ يوميًا.

يجب ضمان تناول فيتامين E من مصادره الطبيعية مثل الزيوت النباتية (مثل زيت جنين القمح وزيت عباد الشمس) والمكسرات (مثل اللوز والبندق) والبذور (مثل بذور عباد الشمس) والخضروات الورقية،من المفيد أيضًا استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الجرعات المثلى وضمان الحصول على الكم الكافي من هذا الفيتامين المهم.