نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشهر مزارات هانوي ومعالمها السياحية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تمثل هانوي، العاصمة الفيتنامية، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في جنوب شرق آسيا،تتميز المدينة بتاريخها العريق وثقافتها المتنوعة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاستكشاف والتعرف على التراث الفيتنامي الغني،في هذا البحث، نستعرض أبرز المزارات والمعالم السياحية في هانوي التي تعكس جمال هذه المدينة وتاريخها الطويل.

أهم المعالم السياحية في مدينة هانوي



1،حي مدينة هانوي القديمة



يُعتبر حي مدينة هانوي القديمة هو القلب النابض للعاصمة الفيتنامية،تتميز أزقتها الضيقة بحيوية لا تنتهي، حيث كانت تُعتبر منذ أكثر من 1000 عام مركزًا تجاريًا حيويًا في المدينة،يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول في الشوارع التاريخية واستكشاف المحلات التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءًا من الفواكه والخضروات وصولًا إلى الأطعمة المحلية والمشغولات اليدوية.

2،كاتدرائية سانت جوزيف



تأسست كاتدرائية سانت جوزيف في عام 1886 وهي مثال حي على الطراز المعماري القوطي الجديد في فيتنام،تبرز واجهتها المزخرفة وبرجاتها المرتفعة جمال التصميم الهندسي،يمكن للزوار الدخول لاستكشاف الداخل الذي تزينه النوافذ الزجاجية الملونة، والاستمتاع بالأجواء الروحية الهادئة لهذه المعلمة التاريخية.

3،بحيرة هوان كيم



تُعد بحيرة هوان كيم واحدة من أبرز المعالم السياحية في هانوي،تقع البحيرة الهادئة في الجانب الجنوبي من حي البلدة القديمة، وتحتوي على جزيرتين، إحداهما تستضيف معبد Ngoc Son الذي يُكرم شخصيات بارزة من التاريخ الفيتنامي،تدعو البحيرة الزوار للتمتع بمجموعة من الأنشطة الاسترخائية والمشي في جو هادئ بعيدًا عن صخب المدينة.

4،معبد الأدب



يعتبر معبد الأدب واحدًا من أهم المعالم الدينية في هانوي، إذ تأسس في القرن الحادي عشر كمركز تعليمي وثقافي،يضم المعبد مجموعة من الأجنحة والحدائق البديعة، بما في ذلك تمثال لكونفوشيوس،يمكن للزوار الاستمتاع بالجمال الطبيعي للحدائق وهدوء المعبد.

5،ضريح هو تشي مينه



يمثل ضريح هو تشي مينه مكانًا مقدسًا للعديد من الفيتناميين،يشتمل هذا المجمع الواسع على قبر الزعيم الفيتنامي هو تشي مينه، إضافةً إلى متاحف ومعالم أخرى تخليدًا لذكراه،يمكن للزوار استكشاف المتحف الذي يعرض تذكاراته الشخصية ويوفر معلومات عن الثورة الفيتنامية.

6،متحف فيتنام الأثنولوجي



يُعتبر متحف فيتنام الأثنولوجي من أهم المتاحف التي توثق الثقافة الفيتنامية،يمتاز بمجموعته الواسعة من التحف والأعمال الفنية التي تعكس التنوع الثقافي في البلاد،يُمكن للزوار التعرف على حياة الأقليات العرقية المختلفة من خلال العروض المثيرة ومجموعات القطع الأثرية.

7،متحف سجن هوا لو



أُسس متحف سجن هوا لو في أواخر القرن التاسع عشر وكان يُستخدم لإيواء الثوار الفيتناميين والمعتقلين السياسيين خلال الاستعمار الفرنسي،كما كان مأوى لأسرى الحرب الأمريكيين خلال حرب فيتنام،يعرض المتحف الزنازين والأدوات المستخدمة في السجن، ويقدم لمحة عن الحياة القاسية للسجناء.

8،مسرح الدمى المائية



يعتبر مسرح الدمى المائية من الأنشطة الترفيهية المسائية الممتعة، ويستقطب بشكل خاص العائلات،يعتمد هذا الفن التقليدي على استخدام الدمى المائية لتصوير الأساطير والقصص الفيتنامية،يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض المقدمة من الفرق المحلية والتعرف على الثقافة الفيتنامية بطريقة تفاعلية وممتعة.

9،متحف الفنون الجميلة



يحتوي متحف الفنون الجميلة في هانوي على مجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي تمتد عبر مختلف الفترات التاريخية في فيتنام،يمكن للزوار استكشاف الأعمال الفنية المتنوعة التي تشمل النحت والخزف والرسم، مما يعكس التطور الفني والثقافي للبلاد.

الحدائق والمتنزهات في هانوي



1،حديقة بوترون باغ



تُعتبر حديقة بوترون باغ من أقدم الحدائق في هانوي، وتحتوي على تنوع واسع من النباتات والأشجار،تمثل هذه الحديقة مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة.

2،حديقة ثون هو تشي



تقع حديقة ثون هو تشي في قلب هانوي، وتوفر مساحات خضراء جميلة وبرك مائية،تُعد الحديقة وجهة مناسبة للزوار الراغبين في قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.

3،بحيرة هو تاي



تُعتبر بحيرة هو تاي واحدة من أكبر البحيرات في هانوي، وتحيط بها حدائق ومطاعم مميزة،يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة جمال البحيرة وزيارة المقاهي والمطاعم المتواجدة على ضفافها.

أفضل وقت لزيارة هانوي



يُعتبر أفضل وقت لزيارة هانوي هو خلال فصول الربيع (من مارس إلى مايو) والخريف (من سبتمبر إلى نوفمبر)، حيث يكون الطقس معتدلاً ولطيفًا،يُنصح بتجنب زيارة المدينة خلال فصل الصيف نظرًا للحرارة الشديدة والرطوبة العالية.

كيفية الوصول إلى هانوي



يمكن الوصول إلى هانوي عبر مطار نوي باي الدولي، الذي يستقبل الرحلات الدولية والداخلية،كما يمكن للزوار استخدام خدمات القطارات أو الحافلات للوصول إلى المدينة من مجموعة من المناطق الفيتنامية المختلفة.

أسئلة شائعة حول السياحة في هانوي



1،ما هي الأكلات الشهيرة في هانوي



تتميز هانوي بالعديد من الأكلات الفيتنامية الشهيرة مثل “فوتشينيف” (شوربة نودلز لحم البقر)، “بانكيك الأرز”، “فرايد سبرينغ رولز” (لفائف الربيع المقلية)، و”بون” (نودلز الأرز)،يمكن للزوار تذوق هذه الأطباق في مطاعم متنوعة.

2،هل هناك أماكن للتسوق في هانوي



نعم، توجد العديد من الأسواق والمراكز التجارية في هانوي، منها مول ترانهوم سنتر، ميغا مول، بيغ سي، ومركز لوت تاي مول، مما يوفر خيارات متعددة للتسوق للزوار.

3،ما هي الأنشطة التي يمكن القيام بها في هانوي



يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة في هانوي، مثل زيارة المتاحف والمعابد، التنزه في الحدائق، التسوق في الأسواق التقليدية، وتذوق المأكولات الفيتنامية اللذيذة.