اسم مقشر أحماض الفواكه من الصيدلية

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هند السوليه - الرياض - محتويات

مقشرات أحماض الفواكه من الصيدلية



تعتبر مقشرات أحماض الفواكه من المنتجات الفعالة المستخدمة في مجال العناية بالبشرة، حيث تساهم في إزالة الطبقات الميتة وتفتيح لون البشرة،تتوفر هذه المقشرات في معظم الصيدليات، ومن أبرز أنواعها

1،مقشر أحماض الفواكه إيزيس



يتميز هذا المقشر بقدرته على تقشير البشرة السطحية وتفتيح المناطق الداكنة،يحتوي على حمض الجليكوليك، الذي يعد من الأحماض الآمنة والفعالة للتخلص من آثار حب الشباب والجلد الميت، بالإضافة إلى تنظيف البشرة ذات المسام الواسعة،يعمل أيضًا على ترطيب البشرة وتقليل إفراز الدهون،يُنصح باستخدامه مرتين في الأسبوع مساءً، مع تجنب التعرض لأشعة الشمس بعد الاستخدام.

2،مقشر أحماض الفواكه نيب بلس فاب جليكوليك



هذا المقشر يحتوي على حمض الساليسيليك وحمض الجليكوليك، وهما عنصران فعالان في تفتيح البشرة وتجديد الخلايا،كما يحتوي على الجلسرين الذي يعمل على ترطيب البشرة،يمكن استخدامه يوميًا مع ضرورة تجنب استعماله على البشرة المتهيجة، ويجب شطفه بالماء البارد وتطبيق واقي شمس عند الخروج.

3،مقشر أحماض فواكه لويس ويدمر بيجمانورم



يحتوي هذا المقشر على تركيبة مميزة من الأحماض مثل حمض الليمون وحمض اللاكتيك وحمض الماليك، التي تعمل على تقشير البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين،يناسب هذا المنتج البشرة الدهنية والمختلطة، كما أنه خالٍ من المواد العطرية التي قد تثير الحساسية،يُفضل استشارة طبيب مختص قبل البدء في استخدامه.

4،مقشر أحماض فواكه جلايكوليكس



يتميز هذا المقشر بفعاليته في تفتيح البشرة وتوحيد لونها بفضل احتوائه على حمض الجليكوليك،يحتوي أيضًا على مجموعة من مضادات الأكسدة والزيوت المغذية للبشرة، مما يجعله مثاليًا للبشرة الجافة،يساعد في تقليل ظهور التجاعيد ويُستخدم ليلاً مرة واحدة يوميًا، مع ضرورة وضع كريم مرطب على المناطق المعالجة.

فوائد مقشرات أحماض الفواكه



إزالة آثار حب الشباب والبقع السوداء.

تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الناتجة عن التعرض للشمس.

تجديد الخلايا وجعل البشرة ناعمة ومشدودة.

ترطيب البشرة بعمق وتقليل إفراز الدهون.

تنظيف المسام الواسعة ومنع تراكم الرواسب التي تسبب الحبوب.

نصائح للاستخدام



تجنب استخدام المقشرات إذا كانت البشرة متهيجة.

استخدام واقي شمس عند الخروج بعد تطبيق المقشر.

الترطيب المستمر للبشرة بعد استخدام المقشر.

تمتاز مقشرات أحماض الفواكه بقدرتها الكبيرة على تحسين مظهر البشرة وتجديد خلاياها، ومع ذلك، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل استخدام أي منتج قوي لضمان ملاءمته لنوع بشرتك.

أضرار مقشر أحماض الفواكه



رغم الفوائد العديدة لمقشرات أحماض الفواكه، إلا أنها قد تسبب بعض الأضرار للبشرة عند الاستخدام غير الصحيح،ومن أبرز هذه الأضرار

التهابات وتهيج البشرة يمكن أن يتسبب استخدام المقشرات في حدوث التهاب وتهيج في الجلد، خاصة في حالات البشرة الحساسة أو عند استخدام المنتج بشكل مفرط. حروق الشمس تصبح البشرة أكثر حساسية بعد استخدام مقشر أحماض الفواكه، مما يزيد من خطر الإصابة بحروق شمسية عند التعرض لأشعة الشمس بدون حماية. تحسس البشرة سوء تنظيف البشرة قبل تطبيق المقشر قد يؤدي إلى التفاعل مع الشوائب، مما يسبب احمراراً وتحسساً. جفاف البشرة استخدام المقشر بدون ترطيب كافٍ بعد ذلك قد ينتج عنه جفاف البشرة. حروق والتهابات شديدة الإفراط في استخدام المقشرات يمكن أن يؤدي إلى حروق شديدة في البشرة، خاصة عند الاستخدام المتكرر بدون فترات راحة كافية. إزالة الطبقة العليا من الجلد الاستخدام المفرط قد يتسبب في إزالة الطبقة العليا من الجلد، مما يجعل البشرة عرضة للتلف. تغيرات في لون الجلد والشعور بالحكة قد تطرأ تغيرات على لون الجلد أو ظهور حكة نتيجة للتفاعل مع المواد الكيميائية. تأثير سلبي على المناطق الحساسة قد يؤدي اقتراب المقشر من مناطق مثل العينين أو الفم إلى تأثير سلبي ويتطلب استخدامه بحذر شديد.

كيفية تجنب أضرار مقشر أحماض الفواكه



لتقليل فرص حدوث الأضرار، يُنصح بالالتزام بالنصائح التالية

استخدام كريم واقٍ من الشمس بشكل منتظم بعد تقشير البشرة.

التأكد من تنظيف البشرة جيدًا قبل استخدام المقشر.

تطبيق مرطب قوي للحفاظ على ترطيب البشرة بعد التقشير.

عدم الإفراط في استخدام المقشر، حيث يُفضل استخدامه مرة أو مرتين أسبوعيًا حسب حاجة البشرة.

طريقة عمل مقشر أحماض الفواكه في المنزل



يمكن تحضير مقشر طبيعي في المنزل للحصول على فوائد أحماض الفواكه دون التعرض لمكونات كيميائية قاسية،فيما يلي بعض الوصفات المنزلية

1،مقشر البابايا مع العسل والأناناس



يعتبر هذا المقشر مثاليًا لتنظيف البشرة من الشوائب وبطريقة طبيعية.

المكونات

كوب صغير من فاكهة البابايا.

كوب صغير من الأناناس.

ملعقتان من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام

يجب غسل الوجه جيدًا لإزالة أي رواسب. اخلطي المكونات حتى تحصلين على خليط متجانس. ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق. اشطفي وجهك بالماء الفاتر واستخدمي غسولًا مناسبًا لنوع بشرتك. يفضل استخدام هذا المقشر مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على نتائج فعالة.

2،مقشر الليمون والسكر



هذا المقشر فعال بفضل خصائص الليمون المقشرة والسكر الذي يعمل كمقشر طبيعي.

المكونات

عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي عصير الليمون مع السكر جيدًا. ضعي الخليط على المنطقة التي ترغب في تقشيرها. قومي بتدليك المنطقة بحركات دائرية لمدة 3 دقائق. اغسلي المنطقة بالماء البارد وجففيها بلطف. استخدمي مرطبًا قويًا لتهدئة البشرة.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا حسب حاجة المنطقة للتقشير.

نصائح إضافية للعناية بالبشرة بعد استخدام المقشرات



لتحقيق أقصى استفادة من المقشرات وتفادي الآثار الجانبية