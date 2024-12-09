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الأنشطة التي تقدمها قرية ستيلا دي ماري



مقدمة



تُعد قرية ستيلا دي ماري واحدة من الوجهات البارزة للإقامة في منطقة العين السخنة، حيث تتسم بالتوازن بين الرفاهية والتنوع في الأنشطة والخدمات المقدمة،يهدف المنتجع إلى توفير تجربة شاملة تجمع بين الاسترخاء والمغامرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للزوار الباحثين عن الراحة والمتعة،في هذا البحث، سوف نستعرض الأنشطة والخدمات التي تقدمها قرية ستيلا دي ماري، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المميزة المتاحة في منطقة العين السخنة بشكل عام.

الأنشطة والخدمات في قرية ستيلا دي ماري



1،السبا والاسترخاء



يعتبر السبا في قرية ستيلا دي ماري من أبرز معالم الراحة والاستجمام، حيث يتميز بتقديم مجموعة متنوعة من العلاجات الفاخرة والأصلية، بما في ذلك جلسات التدليك، والعلاجات الخاصة بالوجه، وعلاجات المياه،تُستخدم أحدث التقنيات والمعدات لضمان تقديم تجربة مميزة من الاسترخاء والراحة للنزلاء.

2،ملاعب الجولف



تحتوي قرية ستيلا دي ماري على ملاعب جولف مُصممة بدقة لتلبية احتياجات اللاعبين من مختلف المستويات،وتوفر هذه الملاعب تحديات مثيرة وأجواء مثالية لعشاق الجولف،يتوفر أيضًا في المنتجع محترفون ومدربون ذوو خبرة لمساعدة اللاعبين في تحسين مهاراتهم وتعزيز تجربتهم الرياضية.

3،الألعاب المائية



تقدم قرية ستيلا دي ماري مجموعة متنوعة من الألعاب المائية التي تشمل التزلج على الماء، وركوب الأمواج، والغطس،وتساهم هذه الأنشطة في جعل الإقامة في المنتجع تجربة ممتعة ومليئة بالإثارة،كما يوفر المنتجع خدمات تأجير المعدات اللازمة للألعاب المائية لضمان راحة الزوار واستمتاعهم.

4،ملعب التنس وصالات الرياضة



يتمتع الزوار في قرية ستيلا دي ماري بإمكانية الوصول إلى ملاعب التنس وصالات الرياضة الحديثة، بالإضافة إلى طاولات بلياردو وملعب لكرة الطاولة، مما يوفر خيارات ترفيهية متنوعة تناسب جميع الأذواق،تسهم هذه المرافق في تعزيز تجربة الإقامة وتوفير أوقات ممتعة للنزلاء.

5،رحلات صيد الأسماك



تتيح قرية ستيلا دي ماري للزوار تجربة رحلات صيد الأسماك التي تتيح لهم استكشاف البحر الأحمر والاستمتاع بهذه الهواية في بيئة طبيعية رائعة،ويستفيد الزوار من الرحلات البحرية على يخوت مجهزة، مما يجعل تجربة الصيد أكثر راحة وإثارة.

الأنشطة في العين السخنة



1،رياضة ركوب الأمواج



تُعتبر رياضة ركوب الأمواج من الأنشطة البارزة في العين السخنة،يمكن للزوار ممارسة هذه الرياضة في مركز إنفينيتي كايت سيرفنج، حيث يتوفر مدربون ذوو خبرة لمساعدة المبتدئين،تقدم هذه الرياضة تجربة مميزة للتمتع بتأثيرات المد والجزر وتعلم مهارات جديدة.

2،الغوص



تتيح مياه العين السخنة لمحبي عالم البحار تحت الماء تجربة استثنائية،يمكن للزوار الغطس على الشاطئ أو استخدام القارب لاستكشاف الشعاب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة،تجربة الغوص في هذه المنطقة تُعجب جميع الزوار، سواء كانوا من ذوي الخبرة أو المبتدئين.

3،التليفريك



تعد رحلة التليفريك في العين السخنة من الأنشطة المسلية التي توفر إطلالة رائعة على المدينة والشواطئ من ارتفاعات مختلفة،تمنح هذه الرحلة الزوار فرصة للاستمتاع بمشاهد طبيعية خلابة وتجربة فريدة لا تُنسى.

4،تناول المأكولات البحرية



لا يمكن زيارة العين السخنة دون تجربة المأكولات البحرية الطازجة،يُعد مطعم Gambarini Hego من أشهر الأماكن لتناول الأسماك البحرية، حيث يقدم أطباقًا شهية تُعد باستخدام أسماك طازجة يوميًا لضمان جودة الطعام.

سلسلة منتجعات ستيلا دي ماري



تُعتبر سلسلة منتجعات ستيلا دي ماري واحدة من أشهر سلاسل الفنادق في المنطقة، حيث تشمل فروع السلسلة في العين السخنة، خليج مكاوي، شرم الشيخ، والإمارات العربية المتحدة،يُوفر كل فرع تجربة فريدة، مع التركيز على تقديم أعلى مستويات الراحة والخدمة، مما أهلها لنيل العديد من الجوائز.

موقع فندق ستيلا دي ماري



يقع فندق ستيلا دي ماري في العين السخنة، ويبعد حوالي 120 كيلومترًا شرقي القاهرة و40 كيلومترًا جنوب مدينة السويس،يجتاز الفندق بموقعه الرائع على ساحل البحر الأحمر، مما يوفر شاطئًا خاصًا ومرافق متنوعة تشمل حمامات سباحة، ومطاعم متعددة، وغرف تطل على البحر.

مميزات الإقامة في فندق ستيلا دي ماري



يمثل فندق ستيلا دي ماري وجهة متميزة للإقامة، حيث يوفر مساحة واسعة تصل إلى 40 ألف متر مربع تطل على البحر الأحمر،يبتعد الفندق عن الشاطئ الرملي بمسافة 800 متر، ويتمتع بحدائق وأشجار ومناظر طبيعية خلابة،يقدم الفندق وجبات متنوعة على طراز البوفيه، ويحتوي على مركز سبا حديث وملاعب جولف ومرافق رياضية متعددة.

التواصل مع فندق ستيلا دي ماري



يمكن التواصل مع فندق ستيلا دي ماري للاستفسار عن أي تفاصيل من خلال العنوان التالي الكيلو 46 طريق السويس، العين السخنة،كما يتوفر رقم للتواصل للاستفسارات أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالفندق.

الأسئلة الشائعة



ما هي قرية ستيلا دي ماري

قرية ستيلا دي ماري هي منتجع سياحي يقع على ساحل البحر الأحمر في منطقة العين السخنة بمصر.

ما هي الأنشطة التي يمكن ممارستها في قرية ستيلا دي ماري

يمكن ممارسة الغوص، السباحة، الرياضات المائية، رحلات البحر، وصيد الأسماك.

هل هناك مناطق للغوص في قرية ستيلا دي ماري

نعم، هناك مناطق مخصصة للغوص في البحر الأحمر قرب المنتجع.

هل يتوفر تأجير معدات الغوص في المنتجع

نعم، يتم توفير تأجير معدات الغوص أو دورات تعليمية للمبتدئين.

ما هي الرياضات المائية المتاحة

تتضمن الرياضات المائية المتاحة التزلج على الماء، ركوب الأمواج، وصيد الأسماك.

هل يمكن القيام برحلات بحرية من قرية ستيلا دي ماري

نعم، يمكن تنظيم رحلات بحرية لاستكشاف البيئة البحرية.

ما هو أفضل وقت لزيارة قرية ستيلا دي ماري

يعتبر الطقس معتدلاً على مدار السنة، لكن الصيف هو الفترة الأكثر شهرة للاستمتاع بالشاطئ والأنشطة المائية.

هل هناك مطاعم ومقاهي في المنتجع

نعم، يحتوي المنتجع على مطاعم ومقاهي تقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات.