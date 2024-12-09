الإمارات تؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان استقرارها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - أكدت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق، في إطار متابعة أبوظبي باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، اليوم الاثنين، جميع الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكل أطيافهم.

وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكل مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار.