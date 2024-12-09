نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في سان لوران دو ماروني في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات نبذة عن سان لوران دو ماروني

معالم السياحة في سان لوران دو ماروني معسكر النقل (Camp de la Transportation) معسكر إعادة التأهيل السوق في سان لوران دو ماروني نهر ماروني إيل أوكس ليبرو (Île aux Lépreux) غابة سانت جين الكربونيير (La Charbonnière) رحلات ماروني كانو



نبذة عن سان لوران دو ماروني

نبذة عن سان لوران دو ماروني

سان لوران دو ماروني هي مدينة تقع في غيانا الفرنسية، معروفة بتاريخها الغني والمعقد،تأسست هذه المدينة في منتصف القرن التاسع عشر كشاهد على فترة التهجير القسري للسجناء، حيث كانت مركزًا رئيسيًا لمعسكرات النقل والإصلاح،تتمتع سان لوران دو ماروني بتراث ثقافي متنوع ومشاهد طبيعية رائعة تجعلها وجهة جذابة للسياح والباحثين عن معرفة المزيد عن تاريخ المنطقة.

معالم السياحة في سان لوران دو ماروني

معالم السياحة في سان لوران دو ماروني

معسكر النقل (Camp de la Transportation) معسكر النقل (Camp de la Transportation) الوصف كان معسكر النقل قيد الاستخدام بين عامي 1852 و1946، وقد تم بناؤه قبل إنشاء المدينة نفسها،استخدم السجناء هنا للعمل أو لإرسالهم إلى جزيرة الشيطان إذا اعتُبروا خطرين،يُعتبر المعسكر من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، حيث يمكن للزوار مشاهدة الزنازين الانفرادية والتعرف على أساليب التعذيب التي كانت تُمارَس،

كان معسكر النقل قيد الاستخدام بين عامي 1852 و1946، وقد تم بناؤه قبل إنشاء المدينة نفسها،استخدم السجناء هنا للعمل أو لإرسالهم إلى جزيرة الشيطان إذا اعتُبروا خطرين،يُعتبر المعسكر من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، حيث يمكن للزوار مشاهدة الزنازين الانفرادية والتعرف على أساليب التعذيب التي كانت تُمارَس، المركز الدراسي المعماري والتراثي تم تحويل المطبخ وقاعة الطعام في معسكر النقل إلى مساحة عرض تحتوي على معروضات تتعلق بحياة المدانين، بما في ذلك رسومات وصور فوتوغرافية توضح الرحلة من فرنسا إلى سان لوران دو ماروني، معسكر إعادة التأهيل معسكر إعادة التأهيل الوصف يقع المعسكر على بُعد حوالي 15 كيلومترًا من نهر ماروني، ويفتح للجولات أيام الجمعة والسبت والأحد،كان يُستخدم لإيواء حوالي 18,000 شخص منحوا حقوقًا إضافية مثل العمل، وتم إعادة استخدام المباني بعد الحرب لإيواء المهاجرين، السوق في سان لوران دو ماروني السوق في سان لوران دو ماروني الوصف يُقام السوق كل أربعاء وسبت من الساعة 0700 إلى 1400،يُعد فرصة رائعة للتعرف على الحياة المحلية من خلال التفاعل مع السكان والتعرف على الفواكه والخضروات الاستوائية المختلفة،يمكن الاستمتاع بالأطعمة المحلية من المطبخ الكريولي والصيني وجنوب آسيا، نهر ماروني نهر ماروني الوصف نهر واسع وموقع مريح للتنزه والتفكير،يمكن للزوار الاستمتاع بالنسيم بجانب الماء وشراء عصير الفاكهة الطازجة أو الآيس كريم من الأكشاك المحلية،كما يمكن رؤية حطام سفينة مغطاة بالنباتات الاستوائية، مما يزيد من جمال المشهد، إيل أوكس ليبرو (Île aux Lépreux) إيل أوكس ليبرو (Île aux Lépreux) الوصف جزيرة غير مأهولة بالسكان، كانت تستخدم كمكان للحجر الصحي،الآن، هي منطقة شبه برية للمشي الهادئ، وتتضمن أكواخ أمازونية تقدم الراحة للزوار، غابة سانت جين غابة سانت جين الوصف رحلة برية إلى معسكر سجن تم استعادته من قبل الغابة،كان المعسكر مرتبطًا بمدينة سان لوران عبر السكك الحديدية،يعتبر هذا المكان مثيرًا للاهتمام، حيث يحتاج الزائرون إلى دليل ذي خبرة لإرشادهم في المناطق التي قد تكون مفقودة عن التصوير، الكربونيير (La Charbonnière) الكربونيير (La Charbonnière) الوصف حي تم بناؤه في الثمانينيات لإيواء أفراد مجموعة المارون العرقية الذين هربوا من الحرب في سورينام،يتميز بأكواخ خشبية لطيفة ويعتبر جزءًا هامًا من تاريخ المدينة وثقافتها، رحلات ماروني كانو رحلات ماروني كانو الوصف توفر مغامرات في أمازون بزوارق تقليدية، حيث يمكن للزوار تجربة الطهي في الهواء الطلق والقيام برحلات إلى القرى النائية للقاء السكان الأصليين،

تجمع سان لوران دو ماروني بين التاريخ الغني والبيئة الطبيعية الخلابة، مما يجعلها وجهة سياحية مميزة للزوار،تعتبر هذه المدينة مكانًا مثاليًا للبحث والدراسة، حيث يمكن للزائرين الغوص في تراثها والتفاعل مع جمالها الطبيعي.