نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في نيقوسيا وأشهر مزارتها في المقال التالي

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نبذة عن مدينة نيقوسيا



تُعد نيقوسيا العاصمة الإدارية والاقتصادية لجمهورية قبرص، وهي واحدة من أقدم العواصم في العالم،تقع نيقوسيا في قلب جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط، تحديدًا في سهل ميسايا على ضفاف نهر بيديوس،وأهم ما يميز المدينة هو تاريخها العريق الذي يمتد عبر العصور القديمة والوسطى وصولًا إلى العصر الحديث،

تقسيم المدينة



نتيجة للنزاع السياسي المستمر بين اليونان وتركيا حول جزيرة قبرص، تم تقسيم نيقوسيا إلى قسمين نيقوسيا الجنوبية وهي العاصمة الفعلية لجمهورية قبرص ذات الأغلبية اليونانية، ونيقوسيا الشمالية التي تُعتبر عاصمة الأمر الواقع لشمال قبرص التركي،يُعتبر هذا التقسيم فريدًا، حيث تجعل نيقوسيا العاصمة الوحيدة في العالم التي تقسم بين دولتين،

المساحة والسكان



تبلغ مساحة مدينة نيقوسيا حوالي 111 كيلومتر مربع، ويُقدر عدد سكانها بحوالي نصف مليون نسمة، يتوزعون بين القبارصة الأتراك في الجزء الشمالي والقبارصة اليونانيين في الجزء الجنوبي،

السياحة في نيقوسيا وأشهر مزاراتها



تُعتبر السياحة مصدرًا هامًا للدخل في نيقوسيا، حيث تستقطب المدينة آلاف السياح سنويًا بفضل معالمها التاريخية والثقافية المتنوعة،تُظهر المدينة مزيجًا فريدًا من التأثيرات اليونانية والرومانية والبيزنطية والعثمانية، مما يعكس تاريخها الغني،

أبرز المعالم السياحية



مسجد السليمية يقع في نيقوسيا الشمالية، وكان في الأصل كاتدرائية تُعرف باسم كاتدرائية صوفيا قبل أن يتم تحويلها إلى مسجد بعد الفتح العثماني،يُعتبر المسجد واحدًا من أبرز المعالم الإسلامية في قبرص، متحف قبرص يعتبر أهم وأقدم متحف في قبرص، حيث يضم مجموعة ضخمة من الحفريات والآثار التي تعود لعصور مختلفة،تأسس المتحف خلال فترة الاستعمار البريطاني في عام 1882، المتحف البيزنطي يحتوي على قطع فنية نادرة تعود لأكثر من 1500 عام، بما في ذلك لوحات جدارية، أزياء وكتب من العصر البيزنطي، المتحف الاثنولوجي يُعرف أيضًا باسم قصر هاجي جور جاكيس كورنيسيوس، وهو قصر عثماني بُني في عام 1793،يعرض المتحف الحياة اليومية في قبرص خلال العصر العثماني، قصر درويش باشا يعتبر من المعالم العثمانية المهمة، ويحتوي على مجموعة من الآثار القبرصية والأزياء والأدوات المنزلية والأسلحة التي كانت تستخدم خلال تلك الفترة، متحف التاريخ الطبيعي يضم المتحف مجموعة متنوعة من الأحافير والمعادن والأحجار الكريمة والحيوانات المحنطة، متحف ليفنتيس المحلي يحتوي على آثار وأزياء وقطع فخارية تعود للعصور الوسطى، ويٌعتبر من المتاحف المحلية الصغيرة الهامة، متحف الفن الشعبي يقع داخل قصر الأسقفية القديم، ويضم أكثر من 5000 قطعة زخرفية وأزياء فلكلورية شعبية قبرصية، متحف الشرطة يُعد متحفًا متخصصًا يعرض تاريخ الشرطة في قبرص، بما في ذلك أزياء الشرطة والأسلحة وأشهر الجرائم التي حدثت في تاريخ البلاد،

مزارات سياحية أخرى في نيقوسيا



إلى جانب المعالم المذكورة سابقًا، تحتوي نيقوسيا على مواقع سياحية أخرى تشمل

الدعائم الفينيسية ستة دعائم تحيط بقلب المدينة بُنيت في القرن السادس عشر،

حديقة الغابات الوطنية تحتوي على أنواع كثيرة من الأشجار والطيور، وهي وجهة مفضلة للسياح،

قرية فيكاردو قرية صغيرة يعيش فيها ثلاثة أشخاص فقط، وهي وجهة سياحية فريدة،

شارع ليدرا الشارع التجاري الرئيسي في نيقوسيا والذي يُعد مركزًا للتسوق،

الثقافة في نيقوسيا



تتميز نيقوسيا بثقافة غنية تضم مزيجًا من التأثيرات الأوروبية والشرقية،تشتهر المدينة بمطاعمها العالمية والفنادق الفاخرة مثل هيلتون قبرص وفندق Royitaiko، بالإضافة إلى المولات التجارية والمسارح ودور السينما،

أفضل فنادق نيقوسيا



تضم نيقوسيا مجموعة من الفنادق المميزة التي توفر خدمات راقية للزوار، منها

فندق هيلتون نيقوسيا يوفر غرفًا فسيحة ومرافق مثل مسبح ومطاعم متنوعة،

فندق ذا لاندمارك نيقوسيا يُعتبر أحد الفنادق الفاخرة في نيقوسيا، ويقدم خدمات عالية الجودة،

فندق ذا رويال أبولو يقع في ليماسول، ولكنه قريب من نيقوسيا، ويوفر إطلالات رائعة على البحر،

فندق الياشمين يوفر شققًا فسيحة ومريحة مع مرافق مطبخ صغير،

فندق الكابيتول يتميز بموقعه المركزي وغرفه العصرية،

الأنشطة المفضلة في نيقوسيا



يمكن للزوار القيام بالعديد من الأنشطة السياحية الممتعة في نيقوسيا، مثل

استكشاف القلعة الفينيقية قلعة القديس إلياس التاريخية،

زيارة المتاحف والمعارض الفنية مثل متحف الفنون التشكيلية،

جولة في البلدة القديمة لاكتشاف الأسواق التقليدية،

زيارة الكاتدرائية الأرثوذكسية للاستمتاع بالهندسة المعمارية الفريدة،

تناول الطعام في المطاعم المحلية لتجربة المأكولات القبرصية التقليدية،

أفضل حدائق ومتنزهات نيقوسيا



حديقة أثالاسا تُعتبر أكبر الحدائق في نيقوسيا، وتضم بحيرة ومساحات خضراء واسعة،

متنزه “ليديز لايك” مكان شهير للمشي وركوب الدراجات،

حديقة “ماكاريوس” تحتوي على ملعب رياضي ومساحات خضراء،

حديقة “كينيتش” حديقة صغيرة في وسط المدينة،

حديقة “إيريني” حديقة جميلة تقع في حي مختاري،

أفضل وقت لزيارة نيقوسيا



يُعتبر أفضل وقت لزيارة نيقوسيا هو خلال فصلي الربيع (مارس مايو) والخريف (سبتمبر نوفمبر)، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة والأجواء مثالية للأنشطة الخارجية،تشهد المدينة قلة في الازدحام خلال هذه الفترات مقارنة بفصل الصيف، مما يوفر تجربة سياحية أكثر راحة،

كيفية الوصول إلى نيقوسيا



يمكن الوصول إلى نيقوسيا عبر وسائل متعددة

بالطائرة عبر مطار لارنكا الدولي الذي يبعد حوالي 45 دقيقة بالسيارة من نيقوسيا،

بالسيارة من أي مدينة في قبرص عبر شبكة الطرق المتطورة،

بالحافلة حيث تتوفر خدمات النقل العام بين المدن في قبرص،

السكان واللغة والديانة في نيقوسيا



السكان



يُقدر عدد سكان نيقوسيا بحوالي 340,000 نسمة، يشمل ذلك القبارصة اليونانيين في الجنوب والقبارصة الأتراك في الشمال،

اللغة



اللغة الرسمية في نيقوسيا هي اليونانية في الجزء الجنوبي والتركية في الجزء الشمالي، وتُستخدم الإنجليزية بشكل واسع في القطاع السياحي،

الديانة



تشمل الديانات الرئيسية في نيقوسيا المسيحية، حيث يمثل الأرثوذكس الأغلبية في الجنوب، بينما يُمارس الإسلام في الشمال، إلى جانب وجود بعض الأقليات الدينية الأخرى،

العملة



العملة الرسمية المستخدمة في نيقوسيا هي اليورو (€)،

أسئلة شائعة حول السياحة في نيقوسيا

