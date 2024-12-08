نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطران للاكزيما في المقال التالي

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ما هو القطران



القطران هو مادة سائلة ذات لون أسود، تتميز بلزوجة عالية، وتعتبر من المواد العضوية التي تحتوي على هيدروكربونات،يتم استخلاص القطران من خلال عمليات التقطير، ويُعتبر من أهم المنتجات الأساسية التي تنتج عن عملية التكرير الجزئي للنفط.

طرق الحصول على القطران



من النفط يمكن الحصول على القطران كمنتج ثانوي من التقطير الجزئي للنفط،في هذه العملية، يُفصل القطران عن باقي مكونات النفط وفقًا لدرجات الغليان المختلفة.

من الأخشاب والفحم والجفت يمكن أيضًا إنتاج القطران من الأخشاب والفحم والجفت،في هذه العمليات، يتم تسخين المواد العضوية حتى تتحلل، مما يؤدي إلى تكوين القطران كمنتج ثانوي.

خصائص القطران



اللون أسود.

اللزوجة عالية جدًا.

التركيب الكيميائي يحتوي على هيدروكربونات، وهي مواد عضوية تتألف من الهيدروجين والكربون.

التركيب المعدني يحتوي على نسب متفاوتة من المعادن مثل الكروم، النيكل، الرصاص، السيلينيوم، والزئبق.

الاسم البديل



تُطلق على القطران أيضًا اسم “القار”، ويُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى المواد ذات الخصائص المماثلة.

استخدامات القطران



1،في الصناعات



صناعة الطرق يُستخدم القطران في تصنيع الإسفلت والخرسانة لتمهيد الطرق،يُضاف إلى الخرسانة لتحسين مقاومتها وزيادة عمرها الافتراضي.

صناعة المواد اللاصقة يدخل القطران في تصنيع بعض أنواع المواد اللاصقة والبلاستيك، حيث يُستفاد من لزوجته العالية في هذا القطاع.

2،في صناعة الأدوية



العلاج يُستخدم القطران في بعض أنواع العلاجات الجلدية، مثل علاج الأمراض الجلدية كالصدفية والأكزيما، وذلك من خلال تطبيقه مباشرة على الجلد بعد تخفيفه أو معالجته.

المراهم يُستخدم القطران في تحضير بعض المراهم التي تُستخدم في الطب الشعبي لعلاج مشاكل الجلد.

3،في حماية الأخشاب



مقاومة الماء يستخدم القطران لحماية الأخشاب من الماء والآفات، حيث يتم دهن الأخشاب به لزيادة مقاومتها للعوامل البيئية.

4،في صناعة الفحم



إنتاج الفحم يُستخدم القطران كمنتج ثانوي يمكن أن يُعاد استخدامه في بعض العمليات المتعلقة بإنتاج الفحم.

الفوائد الصحية المحتملة



علاج الأمراض الجلدية يُستخدم القطران في معالجة بعض الأمراض الجلدية، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يمكن أن يساعد في تحسين بعض حالات الجلد.

الاحتياطات والتوجيهات



التعامل بحذر يجب التعامل مع القطران بحذر بسبب لزوجته العالية والمواد الكيميائية التي يحتوي عليها،قد تكون له تأثيرات ضارة في حال التعرض المفرط أو الغير صحيح.

التخزين يُفضل تخزين القطران في حاويات محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف بعيدًا عن مصادر الحرارة والشرر.

التأثيرات البيئية والصحية



تلوث الهواء قد يتسبب القطران في تلوث الهواء إذا تم حرقه أو استخدامه بطرق غير مناسبة،يُوصى بتجنب التعرض المباشر للغبار أو الأبخرة الناتجة عنه.

المواد السامة يحتوي القطران على مواد سامة مثل الزئبق والرصاص، لذا يجب التعامل معه بحذر لتجنب التعرض لمخاطر صحية.

فوائد مادة القطران لجسم الإنسان وخاصة للأكزيما



تُستخدم مادة القطران في الطب التقليدي لعلاج مجموعة من الحالات الجلدية، وخاصة الأكزيما والصدفية،إليك تفاصيل فوائد مادة القطران لجسم الإنسان، وخاصة في علاج الأكزيما

فوائد مادة القطران للأكزيما



تقليل نمو خلايا الجلد آلية العمل يحتوي القطران على مركبات تساعد في تقليل سرعة نمو خلايا الجلد،في حالات الأكزيما، يحدث فرط في نمو خلايا الجلد مما يسبب الحكة والتهيج،يعمل القطران على تبطيء هذا النمو غير الطبيعي، مما يقلل من أعراض الأكزيما مثل الاحمرار والحكة والتورم. تخفيف أعراض الأكزيما تأثير فعال من خلال تقليل نمو خلايا الجلد، يُساهم القطران في تخفيف الأعراض المصاحبة للأكزيما، مثل الجفاف، التقشر، والحكة،هذا التأثير المهدئ يُمكن أن يُحسن جودة الحياة للأشخاص المصابين بالأكزيما. علاج الصدفية تأثير مشابه بالإضافة إلى الأكزيما، يُستخدم القطران أيضًا في علاج الصدفية، وهي حالة جلدية مشابهة حيث يتراكم الجلد بسرعة مفرطة،من خلال تقليل سرعة نمو خلايا الجلد، يُمكن أن يُساعد القطران في تخفيف الأعراض المرتبطة بالصدفية.

كيفية استخدام مادة القطران



تطبيق القطران الطريقة يُفضل وضع طبقة رقيقة من القطران على المناطق المصابة بالأكزيما،يمكن أن يكون هذا التطبيق موضعيًا على الجلد المصاب.

مدة التطبيق يُفضل ترك القطران على الجلد لبضع ساعات، أو طوال الليل لتحقيق أقصى استفادة،بعد ذلك، يجب غسل الجلد جيدًا بالماء الدافئ لإزالة أي بقايا من القطران. الترطيب بعد الاستخدام استخدام الكريمات بعد إزالة القطران، يُنصح باستخدام كريم مرطب للحفاظ على ترطيب الجلد، حيث إن القطران قد يسبب جفافًا للجلد. التخفيف من الحساسية تجنب التهيج قد يتسبب القطران في بعض الحالات في تهيج أو حساسية للجلد،لتخفيف هذه الآثار الجانبية، يمكن تخفيف القطران بإضافة بضع قطرات من الماء قبل تطبيقه على الجلد.

فوائد إضافية لمادة القطران



علاج التهابات الجلد يحتوي القطران على خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، مما يجعله مفيدًا في معالجة الالتهابات الجلدية الأخرى.

تحسين مظهر الجلد يمكن أن يُساعد القطران في تحسين مظهر الجلد من خلال تقليل التقشر والجفاف المرتبط بالعديد من الحالات الجلدية.

الاحتياطات عند استخدام القطران



اختبار الحساسية يُنصح بإجراء اختبار حساسية قبل استخدام القطران على مساحة كبيرة من الجلد، من خلال تطبيق كمية صغيرة على منطقة صغيرة من الجلد للتحقق من عدم حدوث تفاعل سلبي.

استشارة الطبيب من الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي الجلدية قبل استخدام القطران، خاصةً إذا كنت تعاني من حالات جلدية مزمنة أو شديدة.

أهمية استشارة الطبيب



تخصيص العلاج تُعتبر استشارة الطبيب ضرورية لضمان أن القطران هو العلاج المناسب لحالتك الجلدية الخاصة، ولتجنب أي تفاعلات سلبية محتملة.

إدارة الجرعات يمكن للطبيب المساعدة في تحديد الجرعة المناسبة وتوجيهك حول كيفية استخدام القطران بشكل آمن وفعال.

تُعتبر مادة القطران علاجًا تقليديًا فعالًا للعديد من المشكلات الجلدية، بما في ذلك الأكزيما، لكن من المهم استخدامها بحذر واتباع الإرشادات الطبية لضمان تحقيق أفضل النتائج وتجنب أي آثار جانبية غير مرغوب فيها.

الفوائد الصحية لمادة القطران لجسم الإنسان بشكل عام



تعتبر مادة القطران، والمعروفة أيضًا بالقطران أو الفحم القطراني، لها العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وقد تم استخدامها منذ القدم لأغراض طبية وصناعية متنوعة،إليك أبرز الفوائد الصحية لمادة القطران

1،مقاومة الأجسام الغريبة



تحتوي مادة القطران على مركبات فعالة مثل الحمض الساليسيليك، الذي يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات،وهذه الخصائص تجعل القطران مفيدًا في مقاومة الأجسام الغريبة التي قد تدخل الجسم مثل الجراثيم والبكتيريا والفطريات، مما ساعد في حماية الجسم من العدوى.

2،معالجة الأمراض الهضمية



تستخدم مادة القطران أحيانًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي،على الرغم من أن استخدامها في هذا المجال قد يكون محدودًا، إلا أن القطران يُعتقد أنه يمتلك خصائص تطهيرية قد تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

3،استخدامات تاريخية



كان القطران يُستخدم تاريخيًا في طلاء الجدران وفي صناعات أخرى، مثل الأصباغ ومواد البناء،وقد تم استخدامه أيضاً كعلاج في الطب التقليدي لمشاكل مختلفة.

4،معالجة مشاكل البشرة



يُعتبر القطران فعالاً في معالجة مشاكل البشرة، حيث يمكن استخدامه لتحسين لون البشرة وإعطائها لمعانًا ونضارة،كما أنه يُساهم في معالجة بعض المشاكل الجلدية مثل الصدفية والإكزيما بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا.

5،تعزيز صحة الشعر



تستخدم مادة القطران في تعزيز لون الشعر الأسود الداكن والمحافظة على صحته،كما يمكن أن تُساعد في تقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته، بالإضافة إلى علاج القمل والوقاية من التكسير والتقصف.

6،عزل الأسطح



يتم استخدام القطران كعازل ضد تسرب السوائل، مما يجعله مفيدًا في البناء لحماية الأسطح من الرطوبة والتسرب.

7،تنقية الدم



تُعتبر مادة القطران مفيدة في تنقية الدم، بفضل تأثيرها على زيادة التبول والتعرق، مما يُساعد في التخلص من السموم في الجسم.

8،تحسين صحة الجهاز التنفسي



يمكن أن تُساعد مادة القطران في تقليل أعراض الأمراض التنفسية مثل الحساسية والاحتقان والتهاب الشعب الهوائية،يمكن استخدام زيت القطران لتدليك الصدر أو استنشاق بخاره لتخفيف البلغم وتحسين التنفس.

9،معالجة مشاكل الفم والأسنان



يمكن استخدام القطران في علاج بعض مشاكل الفم والأسنان مثل الرائحة الكريهة والتسوس،يتم خلط قطرات من زيت القطران مع الماء الدافئ وزيت النعناع واستخدامه كغرغرة للفم.

10،الوقاية من الخلايا السرطانية



تشير بعض الدراسات إلى أن القطران قد يساعد في الوقاية من الخلايا الخبيثة مثل الخلايا السرطانية،على الرغم من أن الأبحاث في هذا المجال مستمرة، فإن هذه الفائدة تجعل القطران مادة مثيرة للاهتمام في مجال الوقاية من السرطان.

11،التخلص من الالتهابات القولونية



يمكن أن تُساعد مادة القطران في تقليل الالتهابات في القولون، مما يُساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض المرتبطة بالتهاب القولون.

نصائح لاستخدام مادة القطران



التأكد من الجودة تأكد من استخدام مادة القطران ذات جودة عالية ومعتمدة من مصادر موثوقة، حيث يمكن أن تحتوي بعض المنتجات على مكونات ضارة.

استشارة طبيب قبل استخدام مادة القطران لعلاج أي حالة صحية، يُفضل استشارة طبيب أو متخصص لضمان أنها مناسبة لحالتك.

التجربة بحذر قم بإجراء اختبار حساسية عند استخدام القطران لأول مرة لتجنب أي ردود فعل سلبية.

ما هي الأضرار التي تخص مادة القطران



تُستخدم مادة القطران، والتي تشمل قطران الفحم وكريوزوت القطران، في العديد من الصناعات والتطبيقات الطبية، ولكنها تحتوي أيضًا على مجموعة من الأضرار الصحية المحتملة التي يمكن أن تؤثر على الأفراد بطرق مختلفة،فيما يلي أبرز الأضرار التي قد تحدث نتيجة التعرض لمادة القطران ومشتقاتها، سواء عن طريق الاستنشاق، البلع، أو التلامس مع الجلد.

أضرار مادة القطران



1،حروق وآلام في الجهاز الهضمي



الابتلاع عند استهلاك مياه أو أطعمة تحتوي على نسبة عالية من قطران الفحم أو مشتقاته، يمكن أن يحدث حروق في الحلق أو الفم، بالإضافة إلى ألم في المعدة،يحتوي القطران على مركبات كيميائية يمكن أن تكون شديدة التآكل وتسبب تهيجًا في الأنسجة الرقيقة.

2،تلف الكبد والكلى



العلاجات العشبية تحتوي بعض العلاجات العشبية على كريوزوت القطران، وهو مركب سام يمكن أن يتسبب في تلف الكبد والكلى عند استهلاكه بكميات كبيرة أو بشكل مستمر،الكريوزوت هو مزيج من المركبات العضوية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على وظائف الأعضاء الحيوية.

3،تهيج الجلد والمشاكل البصرية



التلامس المباشر التعرض المتكرر لمادة القطران أو مشتقاتها يمكن أن يؤدي إلى تهيج في الجلد، مما يتسبب في ظهور طفح جلدي،التلامس المباشر قد يتسبب أيضًا في حدوث حروق كيميائية في العين، مما يسبب التهابات وألم واحمرار.

4،حساسية الشمس وتلف الجلد



التعرض للأشعة الشمسية الأشخاص الذين يتعرضون لمستويات منخفضة من قطران الفحم ومشتقاته قد يواجهون زيادة في الحساسية تجاه أشعة الشمس، مما يؤدي إلى تلف الجلد والقرنية،هذا التفاعل يمكن أن يتسبب في تصبغات جلدية وتآكل الخلايا.

5،زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية



العمالة في الصناعات الثقيلة الأشخاص الذين يعملون في مجالات مثل سبك المعادن، تحويل الفحم إلى غاز، إنتاج الفحم (الكوك)، أو صناعة الألومنيوم معرضون بشكل أكبر للإصابة بأمراض سرطانية،القطران ومشتقاته يمكن أن تكون مسرطنة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة، الجلد، الكلى، والمثانة.

6،مشكلات صحية أخرى



تأثيرات متفرقة التعرض المطول لمادة القطران يمكن أن يتسبب أيضًا في مشاكل أخرى مثل التشنجات وفقدان التنسيق والارتباك العقلي،هذه الأعراض قد تكون نتيجة تأثيرات سامة على الجهاز العصبي.

التوصيات والاحتياطات

