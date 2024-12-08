نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحف الوطني لبوتان؛ أحد أهم معالم الجذب السياحية والثقافية الذي يمزج بين الماضي والحاضر في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - نبذة عن متحف بوتان الوطني

نبذة عن متحف بوتان الوطني

يُعتبر المتحف الوطني لبوتان أحد أبرز المعالم الثقافية في المملكة البوتانية، حيث يُعبر عن التاريخ الغني والتراث الثقافي للبلاد،تم تأسيس المتحف بموجب قرار من الملك جيمغي دورجي وانغتشوك، ويقع في مبنى بارو تا دزونغ، الذي يتربع على مرتفع أعلى حصن رينبونج دزونغ،في عام 2011، تعرض المتحف لأضرار جسيمة نتيجة لزلزال بقوة 6.8 على مقياس ريختر، مما أدى إلى إغلاقه مؤقتًا إثر الشقوق والانهيارات التي لحقت بالمبنى.

بعد عدة سنوات من عمليات الترميم، وتلقي دعم مالي من الحكومة الهندية، تم إعادة افتتاح المتحف في عام 2014، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لميلاد الملك، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز الثقافة البوتانية.

يقع المتحف في الجزء الغربي من المملكة البوتانية، بالقرب من المناظر الطبيعية الخلابة لوادي بارو السياحي،كما يُمكن رؤية جزء من المطار الدولي الوحيد في المنطقة من موقع المتحف،وتحيط بالمتحف العديد من المعالم السياحية والمقاهي، مثل نهر بارو ومعبد رينبونج دزونغ، مما يجعله وجهة مثالية للسياح الراغبين في استكشاف الثقافة البوتانية.

يمكن الوصول إلى المتحف بسهولة من مطار بارو بواسطة السيارة، وتستغرق الرحلة حوالي 17 إلى 19 دقيقة،يُفضل أن يستعين الزوار بمرشد سياحي لاستكشاف معالم مدينة بارو والمتحف بشكل أعمق، مما يساهم في تعزيز تجربتهم الثقافية والفنية في المملكة البوتانية.