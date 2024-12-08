نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بونالو الشاطئ الأسود؛ أحد شواطئ جزيرة هاواي الذي يتفرّد بجماله وسحره في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات بونالو الشاطئ الأسود (Punaluʻu Black Sand Beach) بونالو الشاطئ الأسود (Punaluʻu Black Sand Beach) الموقع الجزيرة هاواي (جزيرة بيج)، الولايات المتحدة الأمريكية.

الموقع الجغرافي يقع الشاطئ على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، على بعد حوالي 30 ميلًا (48 كيلومترًا) من مدينة كونا (Kona) و15 ميلًا (24 كيلومترًا) من منتزه براكين هاواي (Hawaii Volcanoes National Park). الوصول إلى الشاطئ من المطار يمكن الوصول إلى الشاطئ عبر مطار كونا الدولي (Kona International Airport) أو مطار هيلو الدولي (Hilo International Airport)،بعد الوصول، تتاح لك إمكانية قيادة السيارة إلى الشاطئ عبر الطريق السريع 11.

الطريق إذا كنت قادمًا من قرية البركان، اتبع الطريق السريع 11 باتجاه كونا، ثم انعطف إلى الطريق المؤدي إلى الشاطئ بين علامة الميل 56 و57،أما إذا كنت قادمًا من هيلو، فستكون الرحلة أطول قليلاً، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الطريق السريع 11. سبب اللون الأسود للرمال سبب اللون الأسود للرمال النشاط البركاني يتكون الشاطئ من الرمال السوداء بسبب الحمم البركانية التي تتدفق من البركان،عندما تلتقي الحمم البركانية بالمياه الباردة، تتفتت إلى شظايا صغيرة وتتحول إلى رمال سوداء.

المكونات تتكون الرمال أساساً من البازيلت، الأنديسايت، والزجاج البركاني، وهي مواد بركانية متبقية بعد تبريد الحمم. الحياة البرية السلاحف البحرية يُعتبر الشاطئ موطنًا لعدد من أنواع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، مثل السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر، التي تُشاهد أحيانًا تتنزه على الرمال للاستفادة من حرارة الشمس.

أنواع أخرى يمكن رؤية أنواع أخرى من الحيوانات مثل صقر هاواي وفقمة هاواي، التي تعتمد في غذائها على البيئة البحرية الفريدة للشاطئ. الأنشطة السباحة والاسترخاء يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة على الشاطئ، ولكن يجب توخي الحذر نظرًا لقوة الأمواج.

المشي والتجول استمتع بالمشي على الرمال السوداء ومراقبة السلاحف.

التصوير يوفر الشاطئ مناظر رائعة للتصوير، سواء للرمال السوداء أو للحياة البحرية المحيطة. نصائح للزيارة احترام الحياة البرية من الضروري احترام المسافة من السلاحف وعدم محاولة لمسها أو إزعاجها.

الأمان كن حذرًا من الأمواج القوية والتيارات المتواجدة في البحر.

الأدوات يُفضل إحضار معدات شمسية، وماء، وملابس مريحة للاستمتاع بيومك على الشاطئ. المرافق مواقف السيارات يوجد منطقة مخصصة لوقوف السيارات بالقرب من الشاطئ.

المرافق قد لا تتوفر جميع المرافق مثل الحمامات أو المطاعم بالقرب من الشاطئ، لذا يُنصح بتحضير كل ما تحتاجه قبل الوصول. المناظر الطبيعية البركان يوفر الشاطئ مناظر رائعة للبركان النشط والمناطق المحيطة به، مما يقدم تجربة فريدة للمستكشفين وعشاق الطبيعة. الفنادق القريبة من شاطئ بونالو الأسود الفنادق القريبة من شاطئ بونالو الأسود تتضمن ما يلي بعض التفاصيل حول الفنادق والمنتجعات المميزة المحيطة بشاطئ بونالو الأسود وجزيرة هاواي 1،مستعمرة الأولى في سي ماونتين في باهالا (Colony 1 at Sea Mountain in Pahala) 1،مستعمرة الأولى في سي ماونتين في باهالا (Colony 1 at Sea Mountain in Pahala) الموقع تبعد نصف ميل عن شاطئ بونالو الأسود.

الخدمات والمرافق مسبح خارجي وحوض سبا. مواقف مجانية للسيارات. خدمة واي فاي مجانية. مرافق لغسيل الملابس. مرافق لإقامة حفلات الشواء. وحدات سكنية مجهزة بالكامل تشمل مطابخ، أفران، ثلاجات، مجففات، غسالات أطباق، تلفاز موصول بقنوات الكابل.

2،مونا لاني (Mauna Lani) 2،مونا لاني (Mauna Lani) الموقع يقع على الساحل الغربي لجزيرة هاواي.

الخدمات والمرافق منتجع فاخر مع إطلالات على المحيط. مرافق شاملة تشمل منتجع صحي، حمام سباحة، ومطاعم. ملعب جولف ومرافق رياضية.

3،مجموعة أوبيرج ريسورت (Auberge Resorts Collection) 3،مجموعة أوبيرج ريسورت (Auberge Resorts Collection) الموقع تشمل مجموعة من المنتجعات الفاخرة في جزيرة هاواي.

الخدمات والمرافق خدمات فاخرة مع تركيز على الراحة والرفاهية. منتجعات تحتوي على منتجعات صحية، حمامات سباحة، ومطاعم متنوعة.

4،فور سيزونس ريسورت هولالاي (Four Seasons Resort Hualalai) 4،فور سيزونس ريسورت هولالاي (Four Seasons Resort Hualalai) الموقع يقع في منطقة هولالاي على الساحل الغربي لجزيرة هاواي.

الخدمات والمرافق منتجع فاخر مع شاطئ خاص. مرافق شاملة تشمل منتجع صحي، حمام سباحة، ومطاعم. ملعب جولف وحمامات سباحة متعددة.

5،ذا فيرمونت أوركيد هاواي (The Fairmont Orchid Hawaii) 5،ذا فيرمونت أوركيد هاواي (The Fairmont Orchid Hawaii) الموقع يقع على الساحل الغربي لجزيرة هاواي.

الخدمات والمرافق منتجع فخم مع شاطئ خاص. منتجع صحي، حمام سباحة، ومطاعم. ملعب جولف ومرافق رياضية متنوعة.

نصائح الحجز المبكر نظرًا لشعبية المنطقة، يُنصح بالحجز مسبقًا لتأمين الإقامة.

استكشاف المنطقة يمكنك الاستفادة من الجولات والأنشطة المتاحة في المنطقة مثل زيارة بركان كيلوا أو منتزه براكين هاواي. استمتع بإقامتك واستكشافك لشاطئ بونالو الأسود والأماكن المحيطة! الأنشطة في شاطئ بونالو الأنشطة في شاطئ بونالو يُعد شاطئ بونالو وجهة رائعة تتميز بجمال الطبيعة والتجارب المميزة،إليك بعض الأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها هناك التخييم تحت أشجار جوز الهند الوصف توفر الأشجار المحيطة بالشاطئ الظل المثالي للتخييم، مما يتيح لك الاسترخاء والاستمتاع بالهدوء في ظل أشجار جوز الهند. مشاهدة السلاحف الوصف يمكن مشاهدة السلاحف وهي تسير ببطء على الشاطئ،يُفضل عدم الاقتراب منها أو لمسها للحفاظ على سلامتها وتجنب إزعاجها. الغوص الوصف يتميز الجزء الشمالي الشرقي من الشاطئ بعدد أقل من الصخور البركانية، مما يجعله مكانًا مناسبًا للغوص والسباحة عندما تكون الأمواج هادئة،تأكد من ارتداء أحذية مائية لتفادي الإصابات بسبب الصخور البركانية في القاع. حفلات الشواء والسهر الوصف يمكنك الاستمتاع بإقامة حفلات الشواء على الشاطئ وعيش أجواء السهر تحت السماء المفتوحة. الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الوصف يحتوي الشاطئ على ينابيع مياه عذبة ونباتات الزنبق التي تضفي مناظر خلابة،يعد هذا المكان مثاليًا لالتقاط الصور والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة. توفر الأنشطة في شاطئ بونالو مزيجًا من الاسترخاء والمغامرة، مما يجعله مكانًا ممتازًا لقضاء وقت ممتع.

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