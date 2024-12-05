رئيس الحرس الوطني الكويتى يستقبل سفير الإمارات لدى الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 12:37 مساءً - أشاد رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بالروابط التاريخية وعمق العلاقات المتميزة بين دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

جاء ذلك حسب بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الخميس خلال استقبال الشيخ مبارك الحمود في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس سفير الإمارات لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي الذي قدم له التهنئة بحصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للحرس الوطني.

وأضاف البيان أن رئيس الحرس الوطني تقدم من جهته بالشكر والتقدير للسفير النيادي على تهنئته.