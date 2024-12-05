الجيش السوري يتصدى لهجوم الفصائل المسلحة في ريف حماة الشرقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:39 صباحاً - أفاد التلفزيون السوري، اليوم الخميس، باستهداف الفصائل المسلحة الأحياء السكنية في مدينة حماة غربي البلاد بقذائف الهاون والمسيّرات.

وذكر التلفزيون السوري، أن الجيش السوري تصدى لكل محاولات الفصائل المسلحة لخرق جبهة حماة.

وأوضح مصدر ميداني بالجيش السوري، أن الجيش يتصدى لهجوم الفصائل المسلحة في ريف حماة الشرقي، وهو ما أجبرهم على الفرار والتراجع باتجاه ريف إدلب الشرقي.

وكشف الجيش السوري، في بيان اليوم الخميس، "قواتنا العاملة في ريف حماة تخوض معارك عنيفة في مواجهة الفصائل الإرهابية المسلحة، وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأضاف البيان "يقوم الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ باستهداف تجمعات الإرهابيين في أماكن وجودهم ومحاور تحركهم، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم ومقتل وجرح العشرات منهم وتدمير الكثير من عتادهم وآلياتهم".

ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر من الجيش، أن جميع النقاط في محيط مدينة حماة صامدة.

كما لفتت لسيطرة الجيش السوري بالكامل على جبل زين العابدين في مشارف حماة

وتشن فصائل مسلحة منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مواقع ونقاط عسكرية للجيش السوري في حلب وإدلب شمال وشمال غرب سوريا.