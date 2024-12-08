تنقلات بين عدد من قضاة الشرع .. أسماء

قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تنقلات بين 132 من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف اعتبارا من 14 من الشهر الحالي.

وبموجب القرار تم نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الأول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية الشيخ الدكتور سليمان سالم سلامه الحمادين قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة استئناف عمان الشرعية الشيخ زياد عبد المجيد عبدالله العربيات قاضيا في المحكمة العليا الشرعية.

ونقل قاضي محكمة استئناف إربد الشرعية فضيلة الشيخ محمد أمين عواد حسين الزعبي قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الأول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية الشيخ رجائي محمد داود عبيدات قاضيا في محكمة استئناف اربد الشرعية.

وقرر المجلس تعيين فضيلة مساعد المدعي العام الأول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية الشيخ وائل سليم اسماعيل برهم مدعيا عاما أول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية، وتعيين فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ خالد ابراهيم سالم العمري مدعيا عاما أول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية.



كما قرر نقل فضيلة الشيخ غيث عبد القادر سالم العكايلة مدير مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية، ونقل فضيلة الشيخ الدكتور احمد راجح عبد الحميد كردي مفتش المحاكم الشرعية قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة دير علا الابتدائية الشرعية الشيخ محمد احمد سلامه حيارات قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية.

ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ التوثيقات الشيخ الدكتور اسماعيل احمد علي بني ياسين قاضيا في محكمة استئناف اربد الشرعية، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف معان الشرعية الشيخ عطا الله سالم عايد البدور قاضيا في محكمة استئناف معان الشرعية،

ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ الدكتور محمود ابراهيم علي البشايرة قاضيا في محكمة استئناف اربد الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الموقر الابتدائية الشرعية الشيخ الدكتور محمد احمد محمد الطهراوي قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية.

كما قرر المجلس تعيين فضيلة الشيخ محمد عطاالله احمد البطوش مدعيا عاما اول لدى محكمة استئناف معان الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية الشيخ الدكتور حسن محمد مفلح العلوان قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ رأفت محمد عبدالله المبيضين وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله.

وقرر نقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا الدكتور رأفت محمد عبدالله المبيضين قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التركات، ونقل فضيلة قاضي محكمة تنفيذ عمان الابتدائية الشرعية الشيخ محمد محمود نادي عبيدات قاضيا في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ التوثيقات الشيخ سليمان علي محمد النسور قاضيا في محكمة ديرعلا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد احمد سلامه حيارات وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله.

ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات وتكليفه بالأعمال الادارة بالإضافة لعمله، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الدكتور محمد خير ابراهيم يوسف درادكه قاضيا في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور قيس موسى جبر عماوي.

كما قرر المجلس تكليف فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ محمد علي توفيق المومني بنظر القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور محمود إبراهيم علي البشايره والقيام بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله في مجمع محاكم اربد الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ احمد مصطفى احمد زعارير مساعدا للمدعي العام الشرعي الأول في محكمة استئناف اربد الشرعية.

ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ خلف محمد عودة الدبايبة قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مصطفى رباح مصطفى يونس،

ونقل فضيلة قاضي محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية الدكتور قيس موسى جبر عماوي قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هاني محمد يوسف عبيدات.

كما قرر المجلس نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية / التركات الشيخ الدكتور محمد ياسين احمد الشمايلة مفتشا للمحاكم الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات قاضيا في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد سليمان محمود ملكاوي، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ عمران راتب علي الشريدة مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة اربد الابتدائية الشرعية.

ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ حذيفة عبدالله ابراهيم المجالي قاضيا في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور حسن محمد مفلح العلوان وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله، ونقل فضيلة قاضي محكمة سحاب الابتدائية الشرعية الشيخ الدكتور همام ذياب عبد الكريم عقل قاضيا في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور شفيق عبيد الله نزال الحيصة وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله.

كما قرر نقل فضيلة قاضي محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ الدكتور شفيق عبيد الله نزال الحيصة قاضيا في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الرمثا الشرعية الشيخ الدكتور رامي احمد محمد حجازي قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي.

ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ عليان محمد عليان الغانم قاضيا في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ الدكتور عطا سالم سعد أبو الغنم قاضيا في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ معاذ عدنان عبدالرحمن اسعد، ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ التنفيذ الشيخ محمد جميل مطيع المواجدة قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التوثيقات الشيخ يونس حسين محمد العويدات قاضيا في محكمتي المفرق الشرعيتين الابتدائية / التنفيذ والتركات.

وقرر المجلس نقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ خالد يوسف عبد الرحمن الشرمان قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية / التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ محمود عادل محمود الصالحي قاضيا في محكمة الموقر الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ اسامه سالم احمد جوارنة قاضيا في محكمة الكورة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة.

كما قرر نقل فضيلة قاضي محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ الدكتور محمد احمد علي اطريق قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد فيصل خالد الدليجم، ونقل فضيلة قاضي محكمة مادبا الابتدائية الشرعية الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ علوان علي مشوح الجبور وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله.

وقرر نقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/التنفيذ الشيخ الدكتور نايف احمد بخيت الخلايلة قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمود محمد حسن العوامره، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ شاهر احمد محمد غرايبه قاضيا في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ يونس احمد عبدالرحمن عنانزه.

ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ حسين محمد حسين سعيد البصول قاضيا في محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ احمد محمد داود السطري قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور بسام نهار نهار البطون، ونقل فضيلة قاضي محكمة صبحا الابتدائية الشرعية الشيخ الدكتور علي عوده فنخور الشرفات قاضيا في محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية.

ونقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ د. بسام نهار نهار البطون مساعدا للمدعي العام الشرعي الأول في محكمة استئناف عمان الشرعية، و نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الشرعية الشيخ ماهر محمد علي العرامين قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ وسام محمد علي الشرع.

كما قرر نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ معاذ عبد السلام خالد الخصيلات قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. مالك سعود عافي الجمعان، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا الشيخ د. انس احمد علي جرادات قاضيا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مروان محمد احمد بني احمد، ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ د. احمد محمد احمد ابو رمان قاضيا في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد علي يوسف ابو عيد.

وقرر كذلك نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ فادي عشب محمد مهيدات قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمران راتب علي الشريدة، ونقل فضيلة قاضي محكمة البتراء الابتدائية الشرعية الشيخ علي سليمان محمد النعيمات مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة معان الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ هاني محمد يوسف عبيدات مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة اربد الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية الشيخ حسن قريان خليف النهود مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة المفرق الابتدائية الشرعية.

كما قرر المجلس نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ علوان علي مشوح الجبور قاضيا في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبد الكريم عقل وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /التوثيقات الشيخ زياد فارس مطلق الجبور قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد رجا مسلم الربطه، ونقل فضيلة قاضي محكمة الكرك الابتدائية الشرعية الشيخ احمد خليل عبدالمهدي المبيضين قاضيا في محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ اسامه عطاالله عطيوي الصرايرة، ونقل فضيلة قاضي عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الشرعية الشيخ د. وليد خالد محمود بكليزي قاضيا في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. ايهم يحيى حسين عواد.

وشمل القرار أيضا نقل فضيلة قاضي محكمة الازرق الابتدائية الشرعية الشيخ محمد مبارك سميحان العثمان قاضيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمة الرمثا الشرعية الشيخ شادي مطلق عبدالله الروسان قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ محمد رجا مسلم الربطه قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ د. ايهم يحيى حسين عواد قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. وليد خالد محمود بكليزي.

ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /التوثيقات الشيخ احمد قبلان احمد الزريقات مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم سحاب والموقر وناعور الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/التوثيقات الشيخ انس ياسين محمود الخرابشة مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم عمان الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ عمر عواد كريم ابو كف قاضيا في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حمد مطلب سالم السلايطة، ونقل فضيلة قاضي محكمة بني عبيد الشرعية الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا وتعيينه رئيسا لمكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري/اربد، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي قاضيا في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. رامي احمد محمد حجازي وتكليفه بالاعمال الإدارية.

كما قرر نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ د. حمزة عبد الكريم حسين الزيود قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية / التنفيذ، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ التوثيقات الشيخ سامي بدر عيسى اليوسف قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / التركات، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا الشرعية الشيخ فهمي عواد عبد الرحمن أبو حماد قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /التركات، ونقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ وسام محمد علي الشرع قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ التنفيذ، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ معن يوسف فلاح الصرايرة قاضيا في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية.

وشمل القرار نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ محمود زعل عبد خلف الحراسيس قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد مصطفى احمد زعارير، ونقل فضيلة قاضي محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية الشيخ نزار محمد عقله زريقات قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي، ونقل فضيلة قاضي محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية الشيخ محمد احمد عيسى رواشده قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حسين محمد حسين سعيد البصول ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ التركات الشيخ منذر عارف حسن البشر قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فهمي عواد عبد الرحمن أبو حماد.

وتم بموجب القرار نقل فضيلة المدعي العام الشرعي هاني كايد محمد الغنميين قاضيا في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد حابس حماد الصقرات وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا د. الشيخ مالك سعود عافي الجمعان قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. عطا سالم سعد أبو الغنم، ونقل فضيلة قاضي محكمة الحسا الابتدائية الشرعية الشيخ اسامه عدنان محمد البطوش قاضيا في محكمة الحسينية الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التوثيقات الشيخ انور عبدالقادر حسين دحمس قاضيا في محكمة صبحا الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الكرك الابتدائية الشرعية الشيخ ابراهيم عوض فارس المجالي مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة الكرك الابتدائية الشرعية.

ونقل فضيلة قاضي محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية الشيخ اسامه عطاالله عطيوي الصرايرة قاضيا في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد خليل عبدالمهدي المبيضين، ونقل فضيلة قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية / القضايا الشيخ عمر راشد عبود المشاقبة قاضيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ احمد محمود محمد العثامين البطوش قاضيا في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ ابراهيم عوض فارس المجالي، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/التوثيقات الشيخ تركي سالم حمد المرازقه قاضيا في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية / التوثيقات وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لوظيفته، ونقل فضيلة قاضي محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية الشيخ اسماعيل مفضي عبدالمحسن الخلايله مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة الزرقاء الابتدائية الشرعية.

نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية/التوثيقات الشيخ يزن عبدالكريم عبدالله الحياري قاضيا في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا لتي كان ينظرها فضيلة الشيخ إسماعيل مفضي عبدالمحسن الخلايله، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية الشيخ ابراهيم محمد عطيه ابوجزر قاضيا في محكمة عمان /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. احمد محمد داود السطري، ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /التوثيقات الشيخ موسى محمود مفضي الخلايلة قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ خالد يوسف عبد الرحمن الشرمان، ونقل فضيلة قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية الشيخ محمد حابس حماد الصقرات مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة الطفيلة الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة مادبا الابتدائية الشرعية الشيخ حمد مطلب سالم السلايطة قاضيا في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية.

ونقل فضيلة قاضي محكمة الكورة الابتدائية الشرعية الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ اسامه سالم احمد جوارنه، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات الشيخ ايمن عبدالكريم حسين بني يونس قاضيا في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ غالب عرسان علي المومني. ونقل فضيلة قاضي محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ سعد تيسير خليل الزواهره قاضيا في محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/التوثيقات الشيخ الطيب خالد رضوان الوريكات قاضيا في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية.

وشمل القرار كذلك نقل فضيلة قاضي عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الشرعية الشيخ مصطفى رباح مصطفى يونس قاضيا في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ صلاح الدين محمد موسى نصر، ونقل فضيلة قاضيا محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /التوثيقات الشيخ سيف محمد عبدالعزيز الكايد مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم صويلح الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ د. أويس باسم فيصل الجوابرة قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية / القضايا وتعيينه رئيسا لمكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الاسري /صويلح، ونقل فضيلة قاضي محكمة سحاب الابتدائية الشرعية الشيخ صلاح الدين محمد موسى نصر قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / التوثيقات وتعيينه رئيسا لمكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الاسري/ جنوب عمان، ونقل فضيلة قاضي محكمة الحسينية الابتدائية الشرعية الشيخ د. امين ياسين محمد الشقيرات قاضيا في محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية،

ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التركات الشيخ محمد جاسر فلاح مقدادي قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات.

ونقل المجلس فضيلة قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التوثيقات الشيخ فادي نادر دوشان الماضي قاضيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمر راشد عبود المشاقبة، ونقل فضيلة قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ د. مروان محمد احمد بني احمد مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة الزرقاء الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة ديرعلا الابتدائية الشرعية الشيخ عمرعبد حسن العبداللات قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التنفيذ، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ ادريس عجاج احمد العبداللات قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / التوثيقات، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ معتصم هاني محمود النسور قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. انس احمد علي جرادات، وفضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ محمود محمد حسن العوامره قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ ماهر محمد علي العرامين، وفضيلة قاضي محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية الشيخ غالب عرسان علي المومني قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمتي المفرق الابتدائيتين الشرعيتين /التنفيذ والتركات الشيخ حاكم عوده خلف السرحان مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة المفرق الابتدائية الشرعية.

وتم نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ انس عدنان يونس عبدالباري مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم عمان الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة ماحص الابتدائية الشرعية الشيخ محمد تيسير احمد الدبعي قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ حسن وليد خالد حامد مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة البلقاء الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة بلعما الابتدائية الشرعية الشيخ احمد محسن خلف بني خالد قاضيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية / التوثيقات، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ بلال سليمان خليل القريناوي قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حذيفه عبدالله ابراهيم المجالي، ونقل فضيلة قاضي محكمة جرش الابتدائية الشرعية الشيخ معتصم محمد ناصر روابده قاضيا في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالباسط فهمي محمد الزعبي، ونقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ احمد فيصل خالد الدليجم قاضيا في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. محمد احمد علي اطريق، ونقل فضيلة قاضي محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية الشيخ محمد سليمان محمود ملكاوي قاضيا في محكمة جرش الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ معتصم محمد ناصر روابده.

كما قرر المجلس نقل فضيلة قاضي محكمة عجلون الابتدائية الشرعية الشيخ عبدالباسط فهمي محمد الزعبي قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات، نقل فضيلة قاضي محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية الشيخ يونس احمد عبدالرحمن عنانزه مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة اربد الابتدائية الشرعية، نقل فضيلة قاضي محكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية الشيخ هاشم عبدالمهدي محمد هزايمه قاضيا في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ شادي مطلق عبدالله الروسان. نقل فضيلة قاضي محكمة ذيبان الابتدائية الشرعية الشيخ طلال محمد سالم الشوره قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حسن وليد خالد حامد. تكليف فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ رائد عامر سعد الدين درويش في نظر القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. عدنان توفيق احمد المساعفة، نقل فضيلة قاضي محكمة ناعور الشرعية الشيخ معاذ عدنان عبدالرحمن اسعد مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم وادي السير الشرعية الابتدائية.

وشمل القرار نقل فضيلة قاضي محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية الشيخ قيس عدنان عوض الرفوع قاضيا في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية. نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية الشيخ معاويه حسان عبد اللطيف النابلسي مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة البلقاء الابتدائية الشرعية. نقل فضيلة قاضي محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية الشيخ محمد علي يوسف ابو عيد قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. احمد محمد احمد ابو رمان. نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ عبدالله محمد لطفي عيد قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية / التوثيقات. نقل فضيلة قاضي محكمة بني كنانه الابتدائية الشرعية الشيخ قتيبه محمود محسن ابو الفوارس قاضيا في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه. نقل فضيلة قاضي محكمة الحسا الابتدائية الشرعية الشيخ هيثم عامر عبدالحليم عمايره قاضيا في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية. نقل فضيلة قاضي محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية الشيخ شادي اسعد محمد اقليلي قاضيا في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية. تحديد مركز عمل فضيلة قاضي محكمة العقبة الابتدائية الشرعية الشيخ احمد إبراهيم محمد قطيفان العقبة الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سعد تيسير خليل الزواهره. ونقل فضيلة قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية الشيخ احمد محمد مرضي المنيزل قاضيا في محكمة عمان الجنوبية /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ انس عبدالباري يونس عبدالباري.