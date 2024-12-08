انت الأن تسيير رحلة قطار جديدة إلى أم الجمال بهذا الموعد تتابع خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - أعلن الناطق باسم الخط الحديدي الحجازي الأردني علي عضيبات، ان المؤسسة وبالتعاون مع بلدية أم الجمال ستسير رحلة قطار من محطة عمان إلى مدينة أم الجمال السياحية السبت المقبل.

وأوضح عضيبات، لـ"المملكة"، أن عدد المقاعد المتاحة في الرحلة يصل إلى 200 مقعد.

وأشار إلى أن أسعار التذاكر للكبار 8 دنانير من عمر 10 سنوات فما فوق و4 دنانير ما دون 10 سنوات.

وبحسب ما نشرته المؤسسة على "فيسبوك"، فإن التجمع للرحلة في محطة عمان سيكون الساعة 7:30 صباحا، وأن حركة القطار من محطة عمان الساعة ستكون عند الساعة 8:00 صباحاً، والتجمع في محطة الزرقاء سيكون عند الساعة 8:30 صباحاً.

وأوضحت أن حركة القطار من محطة الزرقاء ستكون عند الساعة 9:00 صباحاً، ووصول القطار إلى محطة المفرق سيكون عند الساعة 11:00 صباحاً، ليكون وصول الحافلات إلى مدينة أم الجمال السياحية الساعة 11:30 صباحاً.

وبينت أن الرحلة ستشمل جولة سياحية برفقة أدلاء سياحيين إضافة استراحة غداء وزيارة البازار للمنتجات المحلية لمدة ساعتين.

وسيكون انطلاق الحافلات من مدينة أم الجمال إلى محطة المفرق الساعة 2:00 ظهراً، وحركة حركة القطار من محطة المفرق 2:30 ظهراً، ووصول القطار إلى محطة الزرقاء 4:30 عصراً، ووصول القطار إلى محطة عمان الرئيسية عند الساعة 5:30 مساء.

وانطلقت السبت الماضي أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال من خلال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع بلدية أم الجمال، وفقا للمستشار الإعلامي علي عضيبات.