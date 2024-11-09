إيران تنفي اتهامها بالتورط بمحاولة اغتيال ترمب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - نفت إيران، اليوم السبت، الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة بالضلوع في مخططات اغتيال في أميركا تستهدف بصورة خاصة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مؤكده أنه “لا أساس لها إطلاقا».

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أن «المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين عارية تماما عن الأساس، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

وقالت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، إن واشنطن اتهمت رجلا إيرانيًّا بأن له صلة بما يقال إنه مخطط أمر به الحرس الثوري الإيراني لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن محققين أميركيين علموا بخطط اغتيال ترمب في أثناء استجوابهم شخصًا أفغانيًّا يدعى فرهاد شاكري، كان متهما بالسرقة وتم ترحيله من الولايات المتحدة، وعدّته السلطات أحد المتعاونين مع الحكومة الإيرانية.

وجاء في الاتهام الجنائي أن مسؤولا إيرانيا أبلغ شاكري، بأنه إذا لم يتمكن من وضع خطة بحلول ذلك الوقت، فإن إيران ستوقف خطتها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لأن المسؤول اعتقد أن ترمب سيخسر وسيكون من الأسهل اغتياله حينها.

بحسب الاتهام الجنائي فإن شاكري أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه لم يكن يعتزم تقديم خطة لاغتيال ترمب خلال الأيام السبعة التي طلبها المسؤول الإيراني.

وقالت أسوشيتد برس إن السلطات الأميركية ألقت القبض على رجلين آخرين زعمت تجنيدهما لتنفيذ اغتيالات أخرى، بما في ذلك صحفي إيراني أميركي بارز، يوم الجمعة.