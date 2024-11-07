نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجربتي مع منظم القلب في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يعتبر جهاز تنظيم ضربات القلب من الأجهزة الطبية المتقدمة التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم نشاطه،يعرف بأنه جهاز صغير يتم زرعه تحت الجلد في منطقة الصدر، ويعمل على تنظيم ضربات القلب ومساعدته في أداء وظائفه بشكل طبيعي،يُوصى باستخدام هذا الجهاز للأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام في ضربات القلب، أو في حالات ضربات القلب البطيئة،يتطلب تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب تدخلًا جراحيًا دقيقًا، مما يجعله جزءًا من الطب الحديث والمتطور.

أنواع أجهزة تنظيم ضربات القلب



تتعدد أنواع أجهزة تنظيم ضربات القلب، حيث يتم اختيار النوع المناسب بناءً على التشخيص الطبي لكل حالة على حدة،وفيما يلي أبرز أنواع هذه الأجهزة

1،جهاز تنظيم ضربات القلب ذو الغرفة الواحدة



يستخدم هذا النوع من الأجهزة في الحالات التي تتطلب توصيل النبضات الكهربائية إلى الجزء الأيمن من القلب مباشرة،يقوم الأطباء بتحديد الحاجة لهذا النوع استنادًا إلى الحالة الصحية للمريض.

2،جهاز تنظيم ضربات القلب ذو الغرفة المزدوجة



يعمل هذا الجهاز على توصيل النبضات الكهربائية إلى الجزء الأيمن بالأذين الأيمن،يُستخدم في الحالات التي تتطلب توازن النبضات بين غرفتي القلب، مما يسهم في تحسين كفاءة القلب بشكل عام.

3،تنظيم القلب البطيني



يعنى هذا الجهاز بتنظيم سرعة البطينين، ويطلق عليه أحيانًا جهاز علاج إعادة تزامن القلب،يُستخدم في حالات قصور القلب والنظم الكهربائية غير الطبيعية، حيث يعمل على تنسيق ضربات القلب بطريقة تعزز فعالية الجزء السفلي منها.

وظيفة جهاز تنظيم القلب



يعمل جهاز تنظيم ضربات القلب الإلكتروني على إرسال نبضات كهربائية إلى أجزاء محددة من القلب،ومن خلال هذه النبضات، يقوم الجهاز بأداء المهام الطبيعية للقلب التي قد يكون غير قادر على تنفيذها بمفرده،يتكون الجهاز من مكونين رئيسيين

الجزء الأول مولد نبضات القلب



هذا الجزء يتكون من حاوية معدنية تعمل بالبطارية ومجموعة من الدوائر الكهربائية،هذه العناصر تعمل معًا لتنظيم ضربات القلب وإرسال النبضات مباشرة إليه.

الجزء الثاني الموصلات أو الأقطاب



يتضمن الجهاز عدة أسلاك، قد يتراوح عددها من واحد إلى ثلاثة، توضع في غرف القلب المختلفة،يؤدي كل سلك وظيفة معينة من خلال تقديم النبضات اللازمة لضبط معدل ضربات القلب.

تعمل هذه الأجهزة بشكل متقطع، حيث تبدأ في العمل عند الحاجة فقط،على سبيل المثال، إذا كانت نبضات القلب بطيئة، فإن الجهاز يرسل نبضات بأسلوب إشارات كهربائية لتصحيح هذا النمط.

تطورات التكنولوجيا



في السنوات الأخيرة، شهدت أجهزة تنظيم ضربات القلب تحديثات كبيرة،تشمل الإضافات الجديدة إدخال أجهزة استشعار تعمل على تحديد حركة الجسم،فعلى سبيل المثال، أثناء ممارسة الرياضة، يرتفع معدل ضربات القلب بشكل كبير، ويعمل الجهاز على تعديل هذه النسبة وفق الحاجة.

كما تمت الموافقة على استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب الصغيرة والخالية من الرصاص، التي يتم زرعها مباشرة في القلب،أثبتت هذه الأجهزة فعاليتها في تقليل المخاطر المحتملة على صحة القلب.

مخاطر استخدام جهاز منظم ضربات القلب



رغم الفوائد العديدة لجهاز تنظيم ضربات القلب، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدامه،حيث يُزرع الجهاز في الجسم، مما قد يعرض المريض لمجموعة من المخاطر تشمل

العدوى قد يتعرض الجسم للعدوى نتيجة زرع الجهاز، سواء كانت عدوى بكتيرية أو فيروسية. الحساسية في بعض الحالات، قد تظهر حساسية من التخدير المستخدم أو من المواد التي يُصنع منها الجهاز. الكدمات والنزيف من الطبيعي أن تظهر كدمات أو نزيف في منطقة الزرع، لا سيما لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية لتسييل الدم. تلف الأعصاب والأوعية الدموية قد يحدث تلف للأعصاب أو الأوعية الدموية المحيطة بالمنطقة التي تم زرع الجهاز فيها. تلف الرئة في حالات نادرة، قد يتعرض المريض لتلف في الرئة نتيجة عملية الزرع.

كيفية الاستعداد لعملية وضع منظم ضربات القلب



تتطلب عملية تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب مجموعة من الخطوات التحضيرية، حيث يخضع المريض لمجموعة من الاختبارات الطبية لتحديد ملاءمته للعملية،من أهم هذه الاختبارات

1،مخطط كهربية القلب



يعتبر هذا الاختبار ضروريًا لتقييم نشاط القلب الكهربائي، من خلال وضع مجموعة من وسادات الاستشعار والأسلاك لتسجيل الإشارات الكهربائية.

2،مراقبة جهاز هولتر



يعمل جهاز هولتر كجهاز مصغر لمخطط كهربية القلب، حيث يساعد في تشخيص اضطرابات القلب التي قد تحدث بشكل مفاجئ،يُطلب من المريض ارتداء الجهاز لتسجيل النشاط الكهربائي للقلب لمدة يوم أو يومين.

3،مخطط صدى القلب



يتيح هذا المخطط متابعة الموجات الصوتية غير الضارة، مما يمكّن الطبيب من مراقبة حالة القلب وحركته بواسطة أداة تُعرف باسم محول الطاقة، التي تنقل الموجات الصوتية من القلب إلى الجهاز.

الفوائد المتوقعة من استخدام جهاز تنظيم ضربات القلب



يمكن أن يُحدث استخدام جهاز تنظيم ضربات القلب تحولًا كبيرًا في حياة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضربات القلب،حيث يسهم في تحسين جودة الحياة بشكل عام من خلال

ضبط معدل ضربات القلب يساعد الجهاز في تنظيم ضربات القلب، مما يقلل من الأعراض المزعجة مثل الدوخة أو الإغماء.

زيادة القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية يوفر الجهاز الفرصة للأشخاص لمتابعة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، دون المخاوف من تعرضهم لمشكلات صحية مفاجئة.

تحسين الأداء الرياضي يُساعد الجهاز الرياضيين والأفراد النشيطين على تحقيق معدل ضربات القلب المناسب أثناء التمارين.

تقليل الحاجة إلى الأدوية في بعض الحالات، يمكن أن يقلل جهاز تنظيم ضربات القلب من الحاجة لاستخدام أدوية متعددة لضبط معدل ضربات القلب.

التوجيهات بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب



بعد انتهاء عملية تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، يتوجّب على المريض اتباع بعض الإرشادات لضمان سلامته وفعالية الجهاز