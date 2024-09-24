حملة مساعدات عاجلة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي للنازحين في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الثلاثاء، حملة مساعدات إنسانية عاجلة للاسر النازحة من المناطق التي طالتها غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي في لبنان.

وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لوكالة الأنباء الكويتية انه تم اطلاق الحملة الانسانية العاجلة من قبل (الهلال الاحمر الكويتي) بالتعاون مع (الصليب الاحمر اللبناني) بسبب عملية النزوح الكثيفة من مناطق جنوب لبنان التي تعرضت أمس الاثنين لغارات عنيفة من طيران الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح بطرس ان المواد الاغاثية التي ستوزع على الاسر النازحة عبارة عن مواد غذائية ومواد تنظيف وفرش وبطانيات تكفي لعشرة آلاف اسرة نازحة.

وأضاف ان الحملة العاجلة انطلقت في عدد من مراكز الايواء والمدارس التي تم تخصيصها لهذه الاسر في المناطق المختلفة من قبل السلطات اللبنانية المحلية.

وأعرب بطرس عن خالص شكره لدولة الكويت حكومة وشعبا على اطلاق هذه الحملة ولمواقفها الدائمة في دعم لبنان وعلى ما تقدمه للبنانيين من عون لتخفيف معاناتهم وآلامهم.