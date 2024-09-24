ولى عهد الكويت يستقبل رئيس البنك الدولي في نيويورك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - استقبل ولي العهد الشيخ صباح الخالد اليوم رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وقد نقل خلال اللقاء تحيات أمير الكويت لرئيس البنك الدولي. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتم تبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقد أكد ولي العهد خلال اللقاء على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين دولة الكويت والبنك الدولي في مجال تطوير الخدمات الاستشارات وبرامج التدريب للكويتيين لدى البنك الدولي لتطوير مهارات الكوادر الوطنية واكتساب الخبرة العملية.

حضر اللقاء مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى، وسفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي والمدير التنفيذي لدى البنك الدولي عبدالعزيز الملا.