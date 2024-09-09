حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية، بالمحامي/ بشير المومني، مدير عام هيئة الإعلام، التي تعمل بشكل خاص على تنمية قطاع الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع في المملكة. وأكد المحامي/ المومني على أهمية تقديم كافة سبل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها الجهة الرئيسية المنظمة للعملية الانتخابية، كما أشار إلى حرص هيئة الإعلام على ضمان حرية التعبير في وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، مع التأكيد على أهمية عدم التهاون مع خطاب الكراهية والإساءة للغير وضرورة العمل على منع هذه الممارسات من خلال تطبيق مع تنص عليه القوانين الوطنية ذات العلاقة.

وبدوره، أكد السفير/ الذوادي خلال اللقاء على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لإنجاح الانتخابات، وعلى إجرائها في أجواء تسودها المساواة والحيادية بين المرشحين والأحزاب عبر مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً على الدور الهام الذي يضطلع به الإعلام في عملية التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وعرض برامج المرشحين والأحزاب، بالإضافة إلى تغطية مجريات العملية الانتخابية والنقل المباشر لعمليات عد وفرز الأصوات خلال يوم الانتخابات.