رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في الاردن يلتقي وزير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - التقى السيد السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية، بمعالي السيد/ مازن الفراية وزير الداخلية الأردني، وذلك يوم الأحد 8/9/2024 بمقر الوزارة، حيث استعرض الوزير الفراية الدور الذي تضطلع به الوزارة في العملية الانتخابية، والذي يتمثل في عدة محاور من ضمنها المساهمة في عملية تسجيل الناخبين بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى تأمين وصول المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع ودور قوات الأمن لحماية المراكز الانتخابية خلال وبعد يوم الاقتراع، وذلك ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب

وبدوره نقل السفير/ الذوادي رئيس البعثة تحيات معالي الأمين العام، وأشاد بالتعاون والتنسيق البناء بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وأعرب عن تقدير البعثة للإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الوزارة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية لضمان سيرها على النحو ‏المأمول، مؤكداً في الوقت نفسه على حرص بعثة الجامعة على أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.