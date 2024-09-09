مقتل 5 وإصابة 19 في عدوان إسرائيلي على سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - قتل 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 19 آخرون، في عدوان إسرائيلي جوي استهدف مساء أمس، عدة مواقع في مصياف وريف حمص وسط سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأنّ الهجوم تسبب أيضًا في أضرار مادية واسعة.

ووفقًا لمصدر عسكري سوري، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفًا مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى.

وأكد المصدر أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، إلَّا أنّ الهجوم أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

من جهته، صرّح فيصل حيدر، مدير المشفى الوطني في مصياف، بأن سيارات الإسعاف مستمرة في نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسبب العدوان أيضًا في أضرار جسيمة على طريق مصياف وادي العيون، إلى جانب اندلاع حريق كبير تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه.