حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 05:34 مساءً - عثرت قوة عراقية مشتركة على سجلات ووثائق مهمة تخص تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء محافظة الأنبار غرب العراق، وذلك بعملية إنزال جوي بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

قوة عراقية مشتركة تنفذ إنزالا جويا في صحراء الأنبار ضد "داعش"

قوة عراقية مشتركة تنفذ انزالا جويا في صحراء الأنبار ضد داعش

ونفذت القوة العراقية المشتركة إنزالا جويا في صحراء الأنبار بناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن العملية نفذتها قوة مشتركة بين جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية على أحد أوكار "داعش" في الصحراء.

وأوضح البيان أن القوات المشتركة عثرت على مبرزات فنية مهمة وأجهزة وهواتف وحواسيب وسجلات أخفاها مسلحو "داعش" في هذا الوكر.

وتقوم القوات العراقية من فترة لأخرى بملاحقة فلول ما تبقى من "داعش" في مناطق متفرقة من الأنبار ونينوى خاصة عند المناطق الحدودية بين العراق وسوريا.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من شن القوات الأمريكية والعراقية هجمات على مخابئ تنظيم "داعش" في الأنبار الأسبوع الماضي مما أسفر عن سقوط 15 عنصرا من التنظيم، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد خلال السنوات الأخيرة وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين.

وأعلنت القوات الأمريكية عن إصابة سبعة جنود أمريكيين خلال العملية التي شملت أكثر من 200 جندي من البلدين بما في ذلك قوات الدعم لملاحقة عناصر "داعش" عبر مسافات واسعة من التضاريس النائية في المنطقة الصحراوية.