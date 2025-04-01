أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1042

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1042ارتفعت حصيلة ضحايا تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1042 شهيداً و2542 مصاباً منذ 18 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، استشهاد 41 شخصاً في الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة منذ استئناف العدوان في 18 مارس الفائت إلى 1042 شهيداً و2542 مصاباً.

أمّا الحصيلة الإجمالية، فقد بلغت، وفق بيان الوزارة، 50399 شهيداً منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت «اليونيسيف»، في بيان، بأن استئناف العدوان أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 322 طفلاً وإصابة 609 آخرين بجروح، أي بمعدل «أكثر من مئة طفل يقتلون أو يشوهون يومياً خلال الأيام العشرة الأخيرة».

كما بيّنت أن «معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو مساكن متضررة».

وفيما تتواصل الغارات الجوية، دعا جيش الاحتلال سكان «مناطق رفح؛ بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، والمنارة وقيزان النجار» في الجنوب، إلى إخلائها باتجاه «مراكز الإيواء في المواصي»، معلناً أنه سيعود لـ«القتال بقوة شديدة» في هذه المناطق.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر جيش الاحتلال إنذاراً دعا فيه سكان «مناطق بيت حانون ومشروع بيت لاهيا والشيخ زايد وأحياء المنشية وتل الزعتر» في الشمال الشرقي، إلى إخلائها باتجاه «مراكز الإيواء المعروفة في مدينة غزة»، بزعم إطلاق «قذائف صاروخية من بين المدنيين».