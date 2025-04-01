أخبار اليمن : عميد البرلمانيبن اليمنيبن يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

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المؤتمر نت - عميد البرلمانيبن اليمنيبن يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
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دوت الخليج -
عميد البرلمانيبن اليمنيبن يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
رفع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عميد البرلمانيبن اليمنيبن الشيخ زيد ابو علي برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :
الاخ الشيخ صادق بن امين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
وجميع نواب رئيس الموتمر ومختلف القيادات الموتمريه وجميع اعضاء الوسط التنظيمي لتنظيمنا الرائد
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اتقدم اليكم باسمى ايات التهاني والتبريكات بهذه المناسبث الدينية العزيزه والتي تأتي في ضل تحديات كبرى يشهدها وطننا ومايعانية من صعوبات جمة على مستوى مختلف الجوانب والاصعده
سائلين الله الله العلي القدير ان تعود هذه المناسبة وقد تجاوز شعبنا ووطننا اتون ازمتة الراهنة وان يسير باتجاه المستقبل الافضل في ضل الامن والسلام والوفاق والاتفاق بين مختلف قواة من اجل اليمن الجديد
اخوكم
عميد البرلمانيين انليمنيين
عضو اللجنه العامه للمؤتمر
زيد ابو علي
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة