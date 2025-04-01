أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالواسع البركاني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالواسع البركاني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالواسع سعيد عبدالرقيب البركاني عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس الشورى.
وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد عصام عبدالواسع البركاني وإخوانه وأشقاء الفقيد وكافة آل البركاني بمديرية جبل حبشي محافظة تعز بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية حيث كان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز الاسبق وساهم في تطوير العمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام بالاضافة الى مواقفه الوطنية المشهودة في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله .
و عبّر ابوراس باسمه ونيابة عن كل قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم؛سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،
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