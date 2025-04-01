أخبار اليمن : الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطررفع الامين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة الخطري برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابوراس جاء فيها :الأخ المناضل الشيخ/صادق امين ابو راسرئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله

يسرني باسمي وباسم القطاع النسوي وفروعه على امتداد محافظات الجمهورية أن ارفع اليكم اجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1446هـ ومن خلالكم إلى قيادات المؤتمر وأعضائه وأنصاره والذي يعود الينا والعدوان والحصار الظالم مستمر على وطننا الحبيب وقد تجاوز كل القيم الدينيه والإنسانية والقانونية وايضا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين لاباده الشعب الفلسطيني علي مراي ومسمع العالم.

وبهذه المناسبة الدينية العظيمة نجدد العهد بالوقوف معكم وخلف قيادتكم الحكيمة والنضالية للمؤتمر الشعبي العام ونؤكد شعورنا بالفخر والاعتزاز بما تبذلونه من جهود ومواقف وطنيه سواء في الشأن الوطني والدولي التي تجسد مواقفه الوطنية والقومية في مقاومة العدوان الخارجي على اليمن والمتمثل في العدوان الامريكي وادانته.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم بموفور الصحة والعافية وعلى شعبنا ووطننا الغالي وقد تحقق كل مانصبوا اليه من الأمن والاستقرار والنصر والسلام العادل والشامل .

وكل عام وانتم بالف خير

فاطمه عبدالله الخطري

الأمين العام المساعد لقطاع المراه بالمؤتمر الشعبي العام