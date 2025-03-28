أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي يحيى غوبر بوفاة شقيقه

رئيس المؤتمر يعزي يحيى غوبر بوفاة شقيقهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى محمد غوبر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو مجلس الشورى في وفاة المغفور له باذن الله تعالى شقيقه الشيخ علي محمد غوبر.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص تعازيه لأشقاء الفقيد وأولاده وكافة آل غوبر بمديرية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء بهذا المصاب.

وأشاد أبو راس، بمناقب الفقيد الوطنية ودوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".