أخبار اليمن : المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يدينون العدوان الامريكي ويدعون لتماسك الجبهة الداخلية

المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يدينون العدوان الامريكي ويدعون لتماسك الجبهة الداخليةادان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا بشدة العدوان الأمريكي الذي استهدف عدد من المحافظات اليمنية مساء السبت وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف منازل المدنيين الأبرياء.

وأوضح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ان العداون الذي استهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وذمار والبيضاء وحجة والذي جاء بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب تجاه اليمن إنما يأتي في سياق سعي واشنطن لحماية الكيان الصهيوني.

واعتبر الموتمر قيام العدو الأمريكي والبريطاني باستهداف أعيان مدنية يهدف للإرضرار بمقدارت الشعب اليمن وإرهاب أبناءه وانتهاك سيادة واستقلال اليمن ومحاولة يائسة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المبدئية والثابتة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعا المؤتمر الشعب اليمني وقواه السياسية الشريفة إلى التوحد ومزيداً من اليقضة والعمل على تماسك الجبهة الداخلية بشكل أقوى لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني، مؤكداً أن الشعب اليمني كان وسيظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن قضية الأمة حتى يحرر الشعب الفلسطيني أرضه ويقرر مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد المؤتمر تأكيده علي حق الشعب اليمني بالدفاع عن نفسه ووطنه ووحدته بكافة الوسائل المتاحة، مؤكداً دعمه وتأييده لأي خطوات تتخذها القيادة والقوات المسلحة اليمنية للرد على العدوان الأمريكي البريطاني.

وعبر الموتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة لأسر الشهداء، ومتمنياً الشفاء للجرحى.